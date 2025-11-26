В Италии сын выдавал себя за умершую мать, чтобы получать ее пенсию
В Италии правоохранители разоблачили мужчину, который скрывал смерть матери и переодевался в нее, чтобы незаконно получать ее пенсию. Об этом сообщает The Telegraph.
Отмечается, что 56-летний мужчина, безработный из города Мантуя на севере страны, успел присвоить тысячи евро, прежде чем его разоблачили.
Итальянка Грациелла Далл’Ольо (слева на фото) умерла около трех лет назад в возрасте 82 лет, а ее сын официально не сообщил о ее смерти. Он завернул тело в простыню, положил в спальный мешок и спрятал у себя в доме.
Затем он решил выдавать себя за умершую. В ноябре 2025 года он пришел продлить ее удостоверение личности в государственное учреждение в пригороде Борго Вирджилио на окраине Мантуи.
Он сделал прическу, макияж, надел украшения и явился в учреждение. Однако у сотрудника ведомства возникли подозрения из-за его низкого голоса и толстой шеи. Он обратился в полицию и к местному мэру.
Всего мужчина присвоил 53 000 евро материнской пенсии, а также портфель недвижимости, состоявший из трех домов.
В доме мужчины правоохранители нашли мумифицированное тело его матери.
