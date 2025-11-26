В Италии сын выдавал себя за умершую мать, чтобы получать ее пенсию

Мужчина сделал прическу, макияж, надел украшения и пришел в госучреждение, чтобы продлить удостоверение пенсионерки.

В Италии правоохранители разоблачили мужчину, который скрывал смерть матери и переодевался в нее, чтобы незаконно получать ее пенсию. Об этом сообщает The Telegraph.

Отмечается, что 56-летний мужчина, безработный из города Мантуя на севере страны, успел присвоить тысячи евро, прежде чем его разоблачили.

Итальянка Грациелла Далл’Ольо (слева на фото) умерла около трех лет назад в возрасте 82 лет, а ее сын официально не сообщил о ее смерти. Он завернул тело в простыню, положил в спальный мешок и спрятал у себя в доме.

Затем он решил выдавать себя за умершую. В ноябре 2025 года он пришел продлить ее удостоверение личности в государственное учреждение в пригороде Борго Вирджилио на окраине Мантуи.

Он сделал прическу, макияж, надел украшения и явился в учреждение. Однако у сотрудника ведомства возникли подозрения из-за его низкого голоса и толстой шеи. Он обратился в полицию и к местному мэру.

Всего мужчина присвоил 53 000 евро материнской пенсии, а также портфель недвижимости, состоявший из трех домов.

В доме мужчины правоохранители нашли мумифицированное тело его матери.

