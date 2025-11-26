  1. В мире

В Италии сын выдавал себя за умершую мать, чтобы получать ее пенсию

17:18, 26 ноября 2025
Мужчина сделал прическу, макияж, надел украшения и пришел в госучреждение, чтобы продлить удостоверение пенсионерки.
В Италии сын выдавал себя за умершую мать, чтобы получать ее пенсию
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Италии правоохранители разоблачили мужчину, который скрывал смерть матери и переодевался в нее, чтобы незаконно получать ее пенсию. Об этом сообщает The Telegraph.

Отмечается, что 56-летний мужчина, безработный из города Мантуя на севере страны, успел присвоить тысячи евро, прежде чем его разоблачили.

Итальянка Грациелла Далл’Ольо (слева на фото) умерла около трех лет назад в возрасте 82 лет, а ее сын официально не сообщил о ее смерти. Он завернул тело в простыню, положил в спальный мешок и спрятал у себя в доме.

Затем он решил выдавать себя за умершую. В ноябре 2025 года он пришел продлить ее удостоверение личности в государственное учреждение в пригороде Борго Вирджилио на окраине Мантуи.

Он сделал прическу, макияж, надел украшения и явился в учреждение. Однако у сотрудника ведомства возникли подозрения из-за его низкого голоса и толстой шеи. Он обратился в полицию и к местному мэру.

Всего мужчина присвоил 53 000 евро материнской пенсии, а также портфель недвижимости, состоявший из трех домов.

В доме мужчины правоохранители нашли мумифицированное тело его матери.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

мошенник Италия пенсия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Как выбирать Генерального прокурора Украины – опрос

Судебно-юридическая газета проводит опрос, в котором предлагает выбрать между действующим порядком назначения Президентом с согласия Верховной Рады и открытой конкурсной процедурой, которая предполагает изменение Конституции.

Верховная Рада включила в повестку дня сессии законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие

После продолжительной паузы нардепы готовятся к рассмотрению резонансного законопроекта о гражданском огнестрельном оружии во втором чтении.

«Оберег» на паузе: ТЦК подал в розыск бывшего резервиста, списанного по состоянию здоровья еще в 2009 году

Истца, исключенного из учёта более 15 лет назад, посчитали уклонистом из-за ошибки, которую исправил лишь апелляционный суд.

Война изменила правила относительно старых долгов за коммуналку — три года больше не спасают должников ЖКУ

Несмотря на формально определенный срок давности, долги по содержанию домов, накопленные до 2022 года, не всегда можно считать безнадежными для взыскания.

Минюст выступил против законопроектов о принудительном исполнении решений государственными должниками: что не так с реформой

Министерство юстиции не поддержало законопроекты 14162 и 14163, которые предусматривают изменение системы исполнения исполнительных производств, когда должником является государство или государственные предприятия.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]