Британский судья сам сдал себя за нарушение ПДД — ему объявили выговор

Судья признал нарушение скоростного режима и сразу сообщил об этом руководству, за что ему объявили выговор.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Великобритании судью местного суда Майкла Малдуна официально предупредили о ненадлежащем поведении после того, как его поймали за превышением скорости и выписали штраф и шесть штрафных баллов. Об этом сообщает Law Gazette.

Интересно, что судья сам сообщил о нарушении, как только получил официальное уведомление о будущем наказании.

Почему это стало проблемой

В Судебном управлении по расследованию поведения судей (JCIO) объяснили:

судьи должны быть примером соблюдения закона,

а их поведение — не подрывать доверие к правосудию.

Поэтому о любых серьёзных нарушениях правил дорожного движения, включая шесть и более штрафных баллов, судьи обязаны немедленно сообщать руководству.

Как реагировал сам судья

Малдун не отрицал вины. В своих пояснениях он признал, что ему «стыдно» и что он «искренне сожалеет».

Он также:

обратился за советом к своему судебному наставнику,

сразу сообщил председателю судейской коллегии,

отметил, что до этого момента его водительское удостоверение было абсолютно чистым.

Решение руководства судебной системы

После рассмотрения дела представитель главной судьи Англии и Уэльса вместе с лорд-канцлером решили, что поступок Малдуна — это нарушение профессиональной этики.

Ему объявили официальное предупреждение в форме формального замечания.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.