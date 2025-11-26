Британский судья сам сдал себя за нарушение ПДД — ему объявили выговор
В Великобритании судью местного суда Майкла Малдуна официально предупредили о ненадлежащем поведении после того, как его поймали за превышением скорости и выписали штраф и шесть штрафных баллов. Об этом сообщает Law Gazette.
Интересно, что судья сам сообщил о нарушении, как только получил официальное уведомление о будущем наказании.
Почему это стало проблемой
В Судебном управлении по расследованию поведения судей (JCIO) объяснили:
- судьи должны быть примером соблюдения закона,
- а их поведение — не подрывать доверие к правосудию.
Поэтому о любых серьёзных нарушениях правил дорожного движения, включая шесть и более штрафных баллов, судьи обязаны немедленно сообщать руководству.
Как реагировал сам судья
Малдун не отрицал вины. В своих пояснениях он признал, что ему «стыдно» и что он «искренне сожалеет».
Он также:
- обратился за советом к своему судебному наставнику,
- сразу сообщил председателю судейской коллегии,
- отметил, что до этого момента его водительское удостоверение было абсолютно чистым.
Решение руководства судебной системы
После рассмотрения дела представитель главной судьи Англии и Уэльса вместе с лорд-канцлером решили, что поступок Малдуна — это нарушение профессиональной этики.
Ему объявили официальное предупреждение в форме формального замечания.
