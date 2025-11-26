  1. В мире

Британский судья сам сдал себя за нарушение ПДД — ему объявили выговор

17:54, 26 ноября 2025
Судья признал нарушение скоростного режима и сразу сообщил об этом руководству, за что ему объявили выговор.
Британский судья сам сдал себя за нарушение ПДД — ему объявили выговор
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Великобритании судью местного суда Майкла Малдуна официально предупредили о ненадлежащем поведении после того, как его поймали за превышением скорости и выписали штраф и шесть штрафных баллов. Об этом сообщает Law Gazette.

Интересно, что судья сам сообщил о нарушении, как только получил официальное уведомление о будущем наказании.

Почему это стало проблемой

В Судебном управлении по расследованию поведения судей (JCIO) объяснили:

  • судьи должны быть примером соблюдения закона,
  • а их поведение — не подрывать доверие к правосудию.

Поэтому о любых серьёзных нарушениях правил дорожного движения, включая шесть и более штрафных баллов, судьи обязаны немедленно сообщать руководству.

Как реагировал сам судья

Малдун не отрицал вины. В своих пояснениях он признал, что ему «стыдно» и что он «искренне сожалеет».

Он также:

  • обратился за советом к своему судебному наставнику,
  • сразу сообщил председателю судейской коллегии,
  • отметил, что до этого момента его водительское удостоверение было абсолютно чистым.

Решение руководства судебной системы

После рассмотрения дела представитель главной судьи Англии и Уэльса вместе с лорд-канцлером решили, что поступок Малдуна — это нарушение профессиональной этики.

Ему объявили официальное предупреждение в форме формального замечания.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

судья Великобритания

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Как выбирать Генерального прокурора Украины – опрос

Судебно-юридическая газета проводит опрос, в котором предлагает выбрать между действующим порядком назначения Президентом с согласия Верховной Рады и открытой конкурсной процедурой, которая предполагает изменение Конституции.

Верховная Рада включила в повестку дня сессии законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие

После продолжительной паузы нардепы готовятся к рассмотрению резонансного законопроекта о гражданском огнестрельном оружии во втором чтении.

«Оберег» на паузе: ТЦК подал в розыск бывшего резервиста, списанного по состоянию здоровья еще в 2009 году

Истца, исключенного из учёта более 15 лет назад, посчитали уклонистом из-за ошибки, которую исправил лишь апелляционный суд.

Война изменила правила относительно старых долгов за коммуналку — три года больше не спасают должников ЖКУ

Несмотря на формально определенный срок давности, долги по содержанию домов, накопленные до 2022 года, не всегда можно считать безнадежными для взыскания.

Минюст выступил против законопроектов о принудительном исполнении решений государственными должниками: что не так с реформой

Министерство юстиции не поддержало законопроекты 14162 и 14163, которые предусматривают изменение системы исполнения исполнительных производств, когда должником является государство или государственные предприятия.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]