Словения выступила против права неизлечимо больных на ассистированное умирание

Словенцы на референдуме отклонили закон, который позволял бы неизлечимо больным пациентам завершать жизнь при медицинской помощи.

Словенцы проголосовали против введения закона об ассистированном умирании. Результаты избирательной комиссии показывают, что большинство избирателей не поддержало возможность легально помогать неизлечимо больным людям прекращать свои страдания, передает AP.

Подсчет почти всех бюллетеней показал:

53% — против закона,

46% — за.

Количество голосов «против» превысило минимальный порог, установленный избирательным законодательством. Явка составила около 41%.

Что говорят противники и сторонники

Консервативный активист Алеш Примц, один из лидеров кампании против, заявил: «Победило сострадание». По его словам, закон был частью «опасной реформы», которая «подменяет помощь — разрешением на смерть».

Сторонники легализации, наоборот, выразили разочарование. Они считают, что общество со временем созреет для принятия нового закона.

Премьер-министр Роберт Голоб подчеркнул, что проблема никуда не исчезла: «Это вопрос не политики, а достоинства, прав человека и личного выбора».

Что предлагал закон

Документ позволял психически здоровым пациентам, которые не имеют шансов на выздоровление или живут с невыносимой болью, получить право на ассистированное умирание — после консультаций и разрешения двух врачей.

Пациент должен был самостоятельно принять назначенный препарат. Закон не касался людей с психическими расстройствами.

Правительство утверждало, что такая модель дает человеку возможность уйти достойно и без длительных страданий.

Что дальше

Поскольку избиратели отклонили закон, его действие приостановлено. Но дискуссия в стране будет продолжаться.

Словения могла присоединиться к странам ЕС, которые уже разрешили ассистированное умирание — среди них соседняя Австрия.

