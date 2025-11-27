В Гонконге горит жилой комплекс: десятки погибших, сотни пропавших без вести – фото

Это самый масштабный пожар за десятилетие – сотни жителей эвакуировали, когда огонь распространился на семь из восьми башен комплекса Wang Fuk Court.

Фото: AP Photo/Chan Long Hei

В Гонконге продолжается ликвидация последствий самой смертоносной пожара за последние десятилетия. Огонь, вспыхнувший в среду в жилом комплексе Wang Fuk Court в районе Тай По, унес жизни как минимум 44 человек, еще 279 числятся пропавшими без вести. Спасатели всю ночь вытаскивали людей из пылающих зданий, и пламя продолжало бушевать даже утром в четверг, пишет АР.

Власти подозревают, что некоторые материалы на внешних стенах высоток не соответствовали стандартам огнестойкости, поскольку скорость распространения огня была необычно высокой.

Пожар охватил 7 из 8 высоток

Пламя перекинулось на семь из восьми зданий 32-этажного комплекса. Из окон вырывались мощные языки пламени и густой дым.

Власти сообщили, что пожар начался на внешних строительных лесах одной из башен, затем огонь проник внутрь здания и распространился на соседние, вероятно, из-за сильного ветра.

Это — самая трагическая пожар в городе с 1996 года, когда в коммерческом здании в Коулуне во время крупного возгорания погиб 41 человек.

Фото: AP Photo/Chan Long Hei

