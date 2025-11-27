  1. В мире

В Гонконге горит жилой комплекс: десятки погибших, сотни пропавших без вести – фото

12:18, 27 ноября 2025
Это самый масштабный пожар за десятилетие – сотни жителей эвакуировали, когда огонь распространился на семь из восьми башен комплекса Wang Fuk Court.
В Гонконге горит жилой комплекс: десятки погибших, сотни пропавших без вести – фото
Фото: AP Photo/Chan Long Hei
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Гонконге продолжается ликвидация последствий самой смертоносной пожара за последние десятилетия. Огонь, вспыхнувший в среду в жилом комплексе Wang Fuk Court в районе Тай По, унес жизни как минимум 44 человек, еще 279 числятся пропавшими без вести. Спасатели всю ночь вытаскивали людей из пылающих зданий, и пламя продолжало бушевать даже утром в четверг, пишет АР.

Власти подозревают, что некоторые материалы на внешних стенах высоток не соответствовали стандартам огнестойкости, поскольку скорость распространения огня была необычно высокой.

Пожар охватил 7 из 8 высоток

Пламя перекинулось на семь из восьми зданий 32-этажного комплекса. Из окон вырывались мощные языки пламени и густой дым.

Власти сообщили, что пожар начался на внешних строительных лесах одной из башен, затем огонь проник внутрь здания и распространился на соседние, вероятно, из-за сильного ветра.

Это — самая трагическая пожар в городе с 1996 года, когда в коммерческом здании в Коулуне во время крупного возгорания погиб 41 человек.

Фото: AP Photo/Chan Long Hei

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

пожар

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Украинцам с множественным гражданством определят новые правила доступа к государственной службе — законопроект 14230

С введением института множественного гражданства Украина столкнулась с юридической дилеммой: как обеспечить равный доступ к служебным должностям, но не поставить под угрозу национальную безопасность.

Большинство украинцев поддержало избрание Генпрокурора в соответствии с Конституцией без конкурса — опрос

Украинцы доверяют Конституции: большинство опрошенных считают, что Генеральный прокурор должен назначаться Президентом за согласием Верховной Рады, без обязательного конкурса.

Как выбирать Генерального прокурора Украины – опрос

Судебно-юридическая газета проводит опрос, в котором предлагает выбрать между действующим порядком назначения Президентом с согласия Верховной Рады и открытой конкурсной процедурой, которая предполагает изменение Конституции.

Верховная Рада включила в повестку дня сессии законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие

После продолжительной паузы нардепы готовятся к рассмотрению резонансного законопроекта о гражданском огнестрельном оружии во втором чтении.

«Оберег» на паузе: ТЦК подал в розыск бывшего резервиста, списанного по состоянию здоровья еще в 2009 году

Истца, исключенного из учёта более 15 лет назад, посчитали уклонистом из-за ошибки, которую исправил лишь апелляционный суд.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]