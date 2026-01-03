Трамп обнародовал первый снимок Мадуро после его задержания, фото
18:43, 3 января 2026
Фото президента Венесуэлы сделано на борту корабля USS Iwo Jima.
Президент США Дональд Трамп показал первое фото задержанного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
«Николас Мадуро на борту USS Iwo Jima», — подписал фото Трамп и опубликовал его в своей соцсети Truth Social.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 3 января США нанесли ряд авиаударов по Венесуэле. В столице страны Каракасе прогремела серия взрывов и вспыхнули пожары, некоторые районы обесточены.
Позже президент США Дональд Трамп сообщил, что страна провела успешную операцию против Венесуэлы.
Добавим, что США выдвинули Мадуро и его супруге официальные обвинения.
