  1. В мире

ЕС созывает экстренное заседание послов из-за тарифной войны Дональда Трампа за Гренландию

08:12, 18 января 2026
Экстренное совещание послов стран ЕС состоится 18 января.
Фото: 24tv.ua
Европейский союз назначил на 18 января экстренное совещание послов стран ЕС. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп заявил о введении новых пошлин против ряда европейских государств. Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на Кипрское председательство Совета Европейского союза.

«После недавнего объявления США на завтрашний день было созвано внеочередное заседание послов. Встреча пройдет в ограниченном формате, то есть без гаджетов», — заявили в Кипрском председательстве.

Напомним, 17 января Дональд Трамп объявил, что вводит пошлины против восьми европейских стран. По его словам, тарифы будут введены в два этапа, а срок их действия продлится до тех пор, пока не будет урегулирован вопрос с Гренландией.

Добавим, европейские страны готовят согласованный ответ на решение президента США ввести дополнительные пошлины против восьми государств Европы, которые выступили против американских действий в отношении Гренландии.

США ЕС

