ЄС скликає екстрене засідання послів через тарифну війну Дональда Трампа за Гренландію

Екстрена нарада послів країн ЄС відбудеться 18 січня.

Фото: 24tv.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Європейський Союз призначив на 18 січня екстрену нараду послів країн ЄС. Це сталося після того, як президент США Дональд Трамп заявив про запровадження нових мит проти низки європейських держав. Про це інформує «Суспільне» з посиланням на Кіпрське головування Ради Євросоюзу.

«Після нещодавнього оголошення США на завтрашній день було скликано позачергове засідання послів. Зустріч відбудеться в обмеженому форматі, тобто без ґаджетів»,- заявили в Кіпрському головуванні.

Нагадаємо, 17 січня Дональд Трамп оголосив, що вводить проти восьми європейських країн мита. За його словами, тарифи буде запроваджено у два етапи, а термін дії триватиме доти, доки не буде розв'язано питання з Гренландією.

Додамо, європейські країни готують узгоджену відповідь на рішення президента США запровадити додаткові мита проти восьми держав Європи, які виступили проти американських дій щодо Гренландії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.