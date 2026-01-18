ЕС может приостановить торговое соглашение с США на фоне новых тарифов Трампа

В ЕС считают, что одобрение торгового соглашения с США на данный момент невозможно.

Фото: Getty Images

В Европейском парламенте считают, что торговое соглашение между ЕС и США в настоящее время не имеет перспектив, поэтому хотят остановить процесс его ратификации. Такая позиция сформировалась после того, как президент США Дональд Трамп сообщил о введении пошлин для противников покупки Гренландии, пишет Bloomberg.

По словам президента Европейской народной партии (ЕНП), крупнейшей политической силы в Европарламенте, Манфреда Вебера, одобрение торгового соглашения с США на данный момент невозможно.

«ЕНП поддерживает идею торгового соглашения между ЕС и США, однако с учетом угроз Дональда Трампа, связанных с Гренландией, его утверждение на этом этапе является невозможным. Договоренности о снижении пошлин на американские товары должны быть поставлены на паузу», — цитирует Вебера агентство.

Агентство Bloomberg указывает, что торговое соглашение, которое было заключено летом 2025 года, уже частично реализовано, однако нуждается в окончательном утверждении Европарламентом.

Кроме того, глава комитета Европарламента по вопросам международной торговли Бернд Ланге сообщил, что работу над имплементацией соглашения необходимо приостановить до тех пор, пока США не откажутся от своих угроз.

Напомним, Трамп ввел пошлины против восьми стран из-за ситуации с Гренландией. Начиная с 1 февраля, новые тарифы затронут Данию, Норвегию, Швецию, Францию, Германию, Великобританию, Нидерланды и Финляндию.

Добавим, ЕС созывает экстренное заседание послов из-за тарифной войны Дональда Трампа за Гренландию.

