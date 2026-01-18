ЄС може зупинити торгівельну угоду зі США на тлі нових тарифів Трампа

У ЄС вважають, що схвалення торгівельної угоди зі США наразі неможливе.

У Європейському парламенті вважають, що торгівельна угода між ЄС і США наразі не має перспектив, тому хочуть зупинити процес її ратифікації. Така позиція сформувалася після того, як президент США Дональд Трамп повідомив про запровадження мит для супротивників купівлі Гренландії, пише Bloomberg.

За словами президент Європейської народної партії (ЄНП), найбільшої політичної сили в Європарламенті, Манфреда Вебери, схвалення торгівельної угоди зі США наразі неможливе.

«ЄНП підтримує ідею торгівельної угоди між ЄС і США, однак з огляду на погрози Дональда Трампа, пов’язані з Гренландією, її затвердження на цьому етапі є неможливим. Домовленості щодо зниження мит на американські товари мають бути поставлені на паузу», - цитує Вебера агентство.

Агентство Bloomberg вказує, що торгівельна угода, яка була укладена улітку 2025 року, вже частково реалізована, однак потребує остаточного затвердження Європарламентом.

Крім того, золова комітету Європарламенту з питань міжнародної торгівлі Бернд Ланге повідомив, що роботу над імплементацією угоди необхідно призупинити доти, доки США не відмовляться від своїх погроз.

Нагадаємо, що Трамп ввів мита проти восьми країн через Гренландію. Починаючи з 1 лютого, під нові тарифи потраплять Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія.

Додамо, ЄС скликає екстрене засідання послів через тарифну війну Дональда Трампа за Гренландію.

