В Канаде женщину подвергли эвтаназии, хотя она просила хоспис — инициатором выступил ее муж

Пациентка отказывалась от эвтаназии и просила паллиативную помощь, однако после заявления мужа решение приняли за несколько часов.

В Онтарио пожилую женщину подвергли эвтаназии менее чем через сутки после того, как ее муж заявил медикам, что она якобы изменила свое решение. За несколько часов до этого пациентка прямо сказала врачам, что не хочет эвтаназии и просит паллиативную помощь. Такие обстоятельства описаны в отчете Комитета по пересмотру смертей MAiD при Офисе главного коронера Онтарио, передает Daily Mail.

Как все происходило

Женщина в возрасте старше 80 лет перенесла сложную операцию на сердце. После осложнений ее состояние резко ухудшилось, и она выбрала паллиативную помощь — лечение, направленное не на выздоровление, а на облегчение боли и поддержку качества жизни.

Ее выписали домой, где уход осуществлял муж при помощи медсестер. Со временем мужчина начал жаловаться, что не справляется с уходом и находится в состоянии истощения.

Пациентка передумала — но ее не услышали

Согласно отчету, семье сообщили, что женщина якобы хочет воспользоваться программой MAiD — медицинской помощью при умирании. Ее муж в тот же день обратился в специализированную службу от ее имени.

Однако во время первой официальной оценки женщина четко заявила, что отказывается от эвтаназии, ссылаясь на личные и религиозные убеждения. Она попросила госпиталь или хоспис, где могла бы получать уход без нагрузки для мужа.

На следующий день ее снова привезли в больницу. Медики установили, что состояние женщины стабильное, но зафиксировали выгорание мужа как ухаживающего лица.

В хосписе отказали, эвтаназию — ускорили

Врач по паллиативной помощи подала заявку на стационарный хоспис, однако ее быстро отклонили. В тот же день муж попросил провести срочную повторную оценку для MAiD.

Второй оценщик одобрил эвтаназию. Первый врач — тот самый, которому женщина говорила, что хочет жить, — выступил против. Он указал:

что отсутствует реальная медицинская «неотложность»;

что решение пациентки резко изменилось;

что на нее могли оказывать давление из-за усталости мужа.

Врач попросил дать еще один день и повторно поговорить с женщиной. Ему отказали, заявив, что ситуация «требует немедленных действий».

Вместо этого привлекли третьего оценщика, который поддержал эвтаназию. В тот же вечер женщину подвергли эвтаназии.

Что насторожило комитет

Члены комитета заявили, что:

решение было принято слишком быстро;

не были рассмотрены другие варианты ухода;

отказ в хосписе фактически не обжаловался;

инициатором процесса был муж, а не сама пациентка;

все оценки проводились в присутствии мужа, что могло создавать давление.

В отчете прямо указано: существуют серьезные основания полагать, что решение могло быть принято под внешним влиянием, а не как свободный и последовательный выбор пациентки.

Почему это дело важно

Канада разрешила ассистированную смерть в 2016 году, однако с тех пор правила значительно расширились. Критики предупреждают: уязвимые люди могут оказаться перед выбором между жизнью без надлежащей поддержки — и смертью, которая доступна быстрее.

Этот случай стал одним из примеров, которые заставили официальный надзорный орган публично поставить под сомнение, действительно ли система MAiD всегда защищает право человека на жизнь.

