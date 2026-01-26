Миллион американцев без электричества из-за снежного шторма: что происходит в США

Авиакомпании отменили более десяти тысяч рейсов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

США накрыл мощный зимний шторм, который вызвал рекордные снегопады и резкое похолодание. Стихия уже привела к гибели людей, массовым перебоям с электроснабжением и серьёзным сбоям в транспортной системе по всей стране.

Непогода унесла жизни как минимум семи человек и оставила около миллиона жителей без электричества. Из‑за аномальных погодных условий власти были вынуждены объявить режим чрезвычайной ситуации сразу в 24 штатах, среди которых Техас, Джорджия и Северная Каролина, пишет BBC.

Шторм серьёзно нарушил транспортное сообщение, особенно в восточной части США. Только в воскресенье авиакомпании отменили более 10 тысяч рейсов, ещё почти тысяча была задержана. Транспортные ведомства предупреждают о неизбежных перебоях в работе аэропортов и риске полного коллапса.

К сожалению, непогода привела к трагическим последствиям. В Луизиане зафиксированы смерти от переохлаждения, также о погибших сообщают в Техасе, Теннесси и Канзасе. Ситуацию осложняют массовые отключения электроэнергии: больше всего пострадали южные штаты, где из‑за обледенения обрываются линии электропередачи.

По оценкам синоптиков, с последствиями непогоды могут столкнуться более 200 миллионов американцев. Национальная метеорологическая служба США прогнозирует, что снегопады будут продолжаться до понедельника, после чего наступит продолжительный период сильных морозов.

Мэр Нью‑Йорка Зохран Мамдани призвал горожан готовиться к суровым условиям, отметив, что шторм принесёт интенсивный холод, который сохранится на протяжении всей недели. А губернатор Вирджинии Эбигейл Спанбергер попросила жителей запастись одеялами и едой и воздержаться от поездок.

Ранее мы писали, что зимний шторм «Ферн» накрыл США, 18 штатов ввели чрезвычайное положение.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.