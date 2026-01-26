  1. В мире

Миллион американцев без электричества из-за снежного шторма: что происходит в США

23:57, 26 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Авиакомпании отменили более десяти тысяч рейсов.
Миллион американцев без электричества из-за снежного шторма: что происходит в США
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

США накрыл мощный зимний шторм, который вызвал рекордные снегопады и резкое похолодание. Стихия уже привела к гибели людей, массовым перебоям с электроснабжением и серьёзным сбоям в транспортной системе по всей стране.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Непогода унесла жизни как минимум семи человек и оставила около миллиона жителей без электричества. Из‑за аномальных погодных условий власти были вынуждены объявить режим чрезвычайной ситуации сразу в 24 штатах, среди которых Техас, Джорджия и Северная Каролина, пишет BBC. 

Шторм серьёзно нарушил транспортное сообщение, особенно в восточной части США. Только в воскресенье авиакомпании отменили более 10 тысяч рейсов, ещё почти тысяча была задержана. Транспортные ведомства предупреждают о неизбежных перебоях в работе аэропортов и риске полного коллапса.

К сожалению, непогода привела к трагическим последствиям. В Луизиане зафиксированы смерти от переохлаждения, также о погибших сообщают в Техасе, Теннесси и Канзасе. Ситуацию осложняют массовые отключения электроэнергии: больше всего пострадали южные штаты, где из‑за обледенения обрываются линии электропередачи.

По оценкам синоптиков, с последствиями непогоды могут столкнуться более 200 миллионов американцев. Национальная метеорологическая служба США прогнозирует, что снегопады будут продолжаться до понедельника, после чего наступит продолжительный период сильных морозов.

Мэр Нью‑Йорка Зохран Мамдани призвал горожан готовиться к суровым условиям, отметив, что шторм принесёт интенсивный холод, который сохранится на протяжении всей недели. А губернатор Вирджинии Эбигейл Спанбергер попросила жителей запастись одеялами и едой и воздержаться от поездок.

Ранее мы писали, что зимний шторм «Ферн» накрыл США, 18 штатов ввели чрезвычайное положение.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США электроэнергия погода

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Платформы такси, сертификаты водителя, QR-коды, рейдовые проверки и штрафы: Минрегион предлагает реформу рынка услуг такси

Минрегион разработал законопроект, который кардинально меняет правила игры для сервисов такси, водителей и цифровых платформ.

Иностранцам могут запретить приобретение украинской земли во время войны и в течение 15 лет после нее

Ограничение на приобретение сельскохозяйственных земель будет действовать на весь период военного положения и 15 лет после его отмены.

Какие административные услуги остаются бесплатными в законопроекте «Об административном сборе»

В парламенте готовят ко второму чтению законопроект, который гарантирует бесплатность ключевых административных услуг — от регистрации рождения до первого паспорта.

Управление под запретом: суд в Солоном подчеркнул обязательность надлежащего уведомления водителя

Суд отметил, что формальные сведения не приравниваются к объективно установленному правонарушению.

50 тысяч гривен во время лечения: в Раде предлагают расширить поддержку гражданских после плена

Освобожденные из плена гражданские смогут получать ежемесячные выплаты на время длительного стационарного лечения и восстановления.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]