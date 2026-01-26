  1. В мире

TikTok формально проверят возраст пользователей — суд в Берлине принял важное решение по соцсети

21:24, 26 января 2026
Суд указал, что простого ввода даты рождения при регистрации недостаточно, чтобы надежно установить, достиг ли пользователь 16 лет.
Фото: imi.org.ua
В Германии берлинский земельный суд постановил, что проверки возраста пользователей в TikTok слишком формальны, а использование данных подростков для маркетинга и рекламы без согласия родителей незаконно, передает Bild.

Суд указал, что простого ввода даты рождения при регистрации недостаточно, чтобы надежно установить, достиг ли пользователь 16 лет.

Суд прямо отметил, что у пользователей в возрасте от 13 до 16 лет есть очевидный стимул указывать при регистрации возраст 16 лет и старше. При этом в политике конфиденциальности TikTok указано, что пользоваться платформой можно с 13 лет, а для лиц младше 18 лет часть функций ограничена.

Суд запретил TikTok использовать данные пользователей от 13 до 16 лет для маркетинговых сообщений и персонализированной рекламы без согласия родителей, если возраст подтвержден только через стандартную регистрацию.

Кроме того, за нарушение решения платформе грозит штраф до 250 млн евро.

суд Германия TikTok

