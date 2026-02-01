Дональд Трамп заявил, что соглашение по Гренландии почти согласовано

По словам Дональда Трампа, переговоры уже начались и «все почти согласовано».

Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп сообщил, что рамочное соглашение по Гренландии с Соединенными Штатами Америки уже почти согласовано. Об этом он сказал во время общения с журналистами.

«Мы уже начали переговоры и, думаю, все почти согласовано. То есть они сами этого хотят. Думаю, это будет выгодная сделка для всех. Очень важное соглашение, собственно, с точки зрения нацбезопасности», — сказал Трамп.

Ранее Дональд Трамп сообщал о рамочном соглашении о покупке Гренландии, однако министр экономики страны Наая Натаніельсен опровергла слова Белого дома, заявив, что никакого соглашения не существует и сначала необходимо начать диалог.

Добавим, премьер Дании Метте Фредериксен подчеркнула, что решения по Гренландии остаются исключительно за Данией.

