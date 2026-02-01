  1. У світі

Дональд Трамп заявив, що угода щодо Гренландії майже узгоджена

09:42, 1 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
За словами Дональда Трампа, переговори вже почалися і «все майже узгоджено».
Дональд Трамп заявив, що угода щодо Гренландії майже узгоджена
Фото: Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп повідомив, що рамкова угода щодо Гренландії Сполученими Штатами Америки вже майже узгоджена. Про це він сказав під час спілкування з журналістами.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

«Ми вже почали переговори й, думаю, все майже узгоджено. Тобто, вони самі хочуть цього. Думаю, це буде вигідна угода для всіх. Дуже важлива угода, власне, з точки зору нацбезпеки», сказав Трамп.

Раніше Дональд Трамп повідомляв про рамкову угоду про купівлю Гренландії, однак міністр економіки країни Наая Натаніельсен спростувала слова Білого дому, заявивши, що жодної угоди не існує, і спершу потрібно розпочати діалог.

Додамо, прем’єрка Данії Метте Фредеріксен підкреслила, що рішення щодо Гренландії залишаються виключно за Данією.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Дональд Трамп Данія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Місцеві ради зможуть працювати при 50% складу: новий законопроєкт ВРУ

Новий законопроєкт «Про забезпечення повноважності місцевих рад» приховує інструменти для усунення міських голів та створення військових адміністрацій.

Припинення громадянства РФ без консульства – правова позиція Верховного Суду

Верховний Суд захистив право особи на український паспорт через подання декларації, визнавши розрив дипломатичних відносин з РФ незалежною від особи причиною.

Розмова адвоката з клієнтом більше не буде предметом дисциплінарних проваджень: рішення РАУ

Довгоочікуване рішення РАУ руйнує багаторічну практику «зливу» матеріалів НСРД із кримінальних справ у дисциплінарні провадження.

Блокування транзиту та заборона повернення платежів – Рада ініціює нові повноваження для митних органів

Верховна рада готує нові правила гри для підсанкційного бізнесу – митниця отримає право відмовляти у прийнятті декларацій та оформленні товарів.

Кредит онлайн, а борг – офлайн: суд у Тернівці визнав електронний договір і постановив стягнути заборгованість

Суд ухвалив рішення про стягнення 65 тисяч грн, визнавши цифрову форму кредиту з усіма правовими наслідками.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]