Дональд Трамп заявив, що угода щодо Гренландії майже узгоджена

За словами Дональда Трампа, переговори вже почалися і «все майже узгоджено».

Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп повідомив, що рамкова угода щодо Гренландії Сполученими Штатами Америки вже майже узгоджена. Про це він сказав під час спілкування з журналістами.

«Ми вже почали переговори й, думаю, все майже узгоджено. Тобто, вони самі хочуть цього. Думаю, це буде вигідна угода для всіх. Дуже важлива угода, власне, з точки зору нацбезпеки», сказав Трамп.

Раніше Дональд Трамп повідомляв про рамкову угоду про купівлю Гренландії, однак міністр економіки країни Наая Натаніельсен спростувала слова Білого дому, заявивши, що жодної угоди не існує, і спершу потрібно розпочати діалог.

Додамо, прем’єрка Данії Метте Фредеріксен підкреслила, що рішення щодо Гренландії залишаються виключно за Данією.

