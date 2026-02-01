  1. В мире

США могут нанести удар по Ирану в течение 48 часов – Президент Сербии Вучич

18:35, 1 февраля 2026
Александр Вучич связывает возможную атаку с отвлечением внимания от дела Джеффри Эпштейна.
Президент Сербии Александр Вучич заявил в эфире телеканала TV Pink, что США могут нанести удар по Ирану уже в ближайшие 48 часов. По его словам, одним из ускоряющих факторов в принятии решения в Белом доме может стать отвлечение внимания от новых документов по делу Джеффри Эпштейна.

Вучич уточнил, что это не является основной причиной возможного удара, но может повлиять на срок его принятия. Он провел параллель со скандалом вокруг Моники Левински, отметив, что подобные события могут стимулировать более быстрые решения в США.

Президент Сербии добавил, что для страны приоритетом остается внутренняя стабильность, сохранение мира и реализация экономических проектов.

США Сербия Иран обстрел

