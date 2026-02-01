США можуть ударити по Ірану протягом 48 годин – Президент Сербії Вучич

Александр Вучич пов’язує можливу атаку з відволіканням уваги від справи Джеффрі Епштейна.

Президент Сербії Александр Вучич заявив в ефірі телеканалу TV Pink, що США можуть завдати удару по Ірану вже в найближчі 48 годин. За його словами, одним із прискорювальних факторів у прийнятті рішення в Білому домі може стати відволікання уваги від нових документів у справі Джеффрі Епштейна.

Вучич уточнив, що це не є основною причиною можливого удару, але може вплинути на термін його прийняття. Він провів паралель із скандалом навколо Моніки Левінські, зазначивши, що подібні події можуть стимулювати швидші рішення в США.

Президент Сербії додав, що для країни пріоритетом залишається внутрішня стабільність, збереження миру та реалізація економічних проектів.

