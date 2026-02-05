Суд США подтвердил запрет на выкидные ножи в Калифорнии: их можно хранить дома, но не носить с собой

Суд пришел к выводу, что выкидные ножи не относятся к оружию, которое массово используется для законной самообороны.

Апелляционный суд США решил, что запрет на скрытое ношение автоматических ножей в Калифорнии не нарушает конституционные права граждан. Об этом сообщает Courthouse News.

Девятый окружной апелляционный суд США встал на сторону штата Калифорния в споре относительно автоматических ножей (так называемых switchblade). Судьи отклонили иск ножевой правозащитной организации Knife Rights Inc. и двух продавцов, которые требовали отменить запрет как такой, что якобы противоречит Второй поправке к Конституции США.

Почему суд так решил

Суд пришел к выводу, что автоматические ножи не относятся к оружию, которое массово используется для законной самообороны. Поэтому, по мнению судей, штат имеет право ограничивать их ношение в публичных местах — особенно скрытое.

Кроме того, суд сослался на историческую практику США: в XIX веке власти уже запрещали скрыто носить опасные ножи, в частности ножи Боуи. Это, по мнению коллегии, подтверждает право штатов вводить подобные ограничения и сегодня.

Что разрешено, а что нет

можно: хранить автоматический нож дома;

нельзя: носить его с собой в публичных местах или продавать.

Под запрет подпадают ножи с лезвием от 5 сантиметров, которые открываются автоматически, а также гравитационные ножи и ножи-«бабочки».

Важный нюанс

Судьи отдельно отметили: Верховный суд США до сих пор четко не объяснил, какое именно оружие считать «опасным и нетипичным». Впрочем, в этом деле апелляционный суд решил не углубляться в данный вопрос.

Контекст

Автоматические ножи известны с XIX века, однако особую популярность в США они получили после Второй мировой войны. Со временем в массовой культуре они стали ассоциироваться с уличным насилием и криминалом, что и стало основанием для многочисленных запретов в разных штатах.

Иск против Калифорнии подали в 2023 году. Апелляционное рассмотрение состоялось осенью 2025 года, а окончательное решение суд огласил в конце января 2026 года.

