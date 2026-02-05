  1. У світі

Суд США підтвердив заборону на викидні ножі в Каліфорнії: їх можна зберігати вдома, але не носити з собою

17:26, 5 лютого 2026
Суд дійшов висновку, що викидні ножі не належать до зброї, яка масово використовується для законного самозахисту.
Апеляційний суд США вирішив, що заборона на приховане носіння автоматичних ножів у Каліфорнії не порушує конституційних прав громадян. Про це повідомляє Courthouse News.

Дев’ятий окружний апеляційний суд США став на бік штату Каліфорнія у спорі щодо автоматичних ножів (так званих switchblade). Судді відхилили позов ножової правозахисної організації Knife Rights Inc. та двох продавців, які вимагали скасувати заборону як таку, що нібито суперечить Другій поправці до Конституції США.

Чому суд так вирішив

Суд дійшов висновку, що автоматичні ножі не належать до зброї, яка масово використовується для законного самозахисту. Тому, на думку суддів, штат має право обмежувати їхнє носіння в публічних місцях — особливо приховане.

Крім того, суд послався на історичну практику США: у XIX столітті влада вже забороняла приховано носити небезпечні ножі, зокрема ножі Бові. Це, на думку колегії, підтверджує право штатів запроваджувати подібні обмеження і сьогодні.

Що дозволено, а що ні

  • можна: зберігати автоматичний ніж удома;
  • не можна: носити його з собою в публічних місцях або продавати.

Під заборону підпадають ножі з лезом від 5 сантиметрів, які відкриваються автоматично, а також гравітаційні ножі та ножі-«метелики».

Важливий нюанс

Судді окремо зазначили: Верховний суд США досі чітко не пояснив, яку саме зброю вважати «небезпечною та нетиповою». Втім, у цій справі апеляційний суд вирішив не заглиблюватися в це питання.

Контекст

Автоматичні ножі відомі з XIX століття, але особливо популярними в США стали після Другої світової війни. Згодом у масовій культурі вони почали асоціюватися з вуличним насильством і криміналом, що й стало підставою для численних заборон у різних штатах.

Позов проти Каліфорнії подали у 2023 році. Апеляційний розгляд відбувся восени 2025-го, а остаточне рішення суд оголосив наприкінці січня 2026 року.

суд США

