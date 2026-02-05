Штат Висконсин в США может запретить браки между людьми и искусственным интеллектом

Документ предусматривает, что искусственный интеллект не может владеть имуществом, заключать брак и быть стороной судебных процессов.

Законодатели штата Висконсин в США инициировали законопроект, который запрещает браки между людьми и искусственным интеллектом и прямо определяет, что ИИ не является человеком, пишет wbay.

Автор законопроекта, депутат законодательного собрания штата Линди Брилл, заявила: «Технологии должны служить человечеству, а не заменять его».

Документ предусматривает, что искусственный интеллект не может владеть имуществом, заключать брак или управлять корпорацией. Также отмечается, что ИИ не может быть стороной судебных процессов и не несет юридической ответственности. Отдельно запрещаются «браки» между различными системами искусственного интеллекта.

Во время общественных слушаний в среду депутат Даррин Мэдисон выразил обеспокоенность идеей оставить регулирование искусственного интеллекта на усмотрение компаний. По его словам, полагаться на саморегулирование бизнеса, который имеет миллиардные ресурсы для защиты собственных интересов, является ошибочным подходом.

Заместитель председателя рабочей группы по защите детей, из которой происходит законопроект, депутат Алекс Джоерс сообщил, что подобные инициативы рассматриваются и в других штатах США. Он подчеркнул необходимость взвешенных шагов для надлежащего регулирования инструмента, который все активнее используют люди.

В то же время Джоерс отметил, что законопроект и в целом регулирование искусственного интеллекта остаются «работой в процессе». По его словам, рабочая группа действовала быстро, однако впереди еще много обсуждений по дальнейшему совершенствованию подходов к регулированию ИИ.

