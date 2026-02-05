  1. В мире

Штат Висконсин в США может запретить браки между людьми и искусственным интеллектом

21:38, 5 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Документ предусматривает, что искусственный интеллект не может владеть имуществом, заключать брак и быть стороной судебных процессов.
Штат Висконсин в США может запретить браки между людьми и искусственным интеллектом
Фото: linkedin.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Законодатели штата Висконсин в США инициировали законопроект, который запрещает браки между людьми и искусственным интеллектом и прямо определяет, что ИИ не является человеком, пишет wbay.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Автор законопроекта, депутат законодательного собрания штата Линди Брилл, заявила: «Технологии должны служить человечеству, а не заменять его».

Документ предусматривает, что искусственный интеллект не может владеть имуществом, заключать брак или управлять корпорацией. Также отмечается, что ИИ не может быть стороной судебных процессов и не несет юридической ответственности. Отдельно запрещаются «браки» между различными системами искусственного интеллекта.

Во время общественных слушаний в среду депутат Даррин Мэдисон выразил обеспокоенность идеей оставить регулирование искусственного интеллекта на усмотрение компаний. По его словам, полагаться на саморегулирование бизнеса, который имеет миллиардные ресурсы для защиты собственных интересов, является ошибочным подходом.

Заместитель председателя рабочей группы по защите детей, из которой происходит законопроект, депутат Алекс Джоерс сообщил, что подобные инициативы рассматриваются и в других штатах США. Он подчеркнул необходимость взвешенных шагов для надлежащего регулирования инструмента, который все активнее используют люди.

В то же время Джоерс отметил, что законопроект и в целом регулирование искусственного интеллекта остаются «работой в процессе». По его словам, рабочая группа действовала быстро, однако впереди еще много обсуждений по дальнейшему совершенствованию подходов к регулированию ИИ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США искусственный интеллект ИИ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Реформа реализации санкционных авто: Верховная Рада инициирует новый механизм продажи Фондом госимущества и АРМА

Продажа по сниженной цене: новый закон о санкционных активах может оставить бюджет без таможенных платежей.

Суд предоставляет лишь право на брак в 16 лет: несовершеннолетняя сама решает, воспользоваться им или нет

Суд не автоматически разрешает несовершеннолетним вступать в брак — каждый случай рассматривается отдельно, оценивая, готов ли ребёнок к браку и соответствует ли он его интересам

Формальная ошибка как процессуальный барьер: Верховный Суд о пределах доступа к кассации

ВС вернул жалобу из-за отсутствия подтверждения уплаты судебного сбора и надлежащего оформления.

Для граждан, потерявших документы из-за войны, упростят подтверждение страхового стажа

Тысячи украинцев, потерявших документы из-за войны, ликвидации предприятий или временной оккупации территорий, смогут по упрощенной процедуре подтвердить свой трудовой стаж для получения пенсии.

Комитет Ради признал законопроекты о дисциплинарной ответственности судей такими, что не противоречат требованиям ЕС

Законопроекты о дисциплинарной ответственности судей будут доработаны с учетом выводов Венецианской комиссии

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]