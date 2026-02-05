  1. У світі

Штат Вісконсин у США може заборонити шлюби між людьми та штучним інтелектом

21:38, 5 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Документ передбачає, що штучний інтелект не може володіти майном, укладати шлюб та бути стороною судових процесів.
Штат Вісконсин у США може заборонити шлюби між людьми та штучним інтелектом
Фото: linkedin.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Законодавці штату Вісконсин у США ініціювали законопроєкт, який забороняє шлюби між людьми та штучним інтелектом і прямо визначає, що ШІ не є людиною, пише wbay.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Авторка законопроєкту, депутатка законодавчих зборів штату Лінді Брілл, заявила: «Технології мають служити людству, а не замінювати його».

Документ передбачає, що штучний інтелект не може володіти майном, укладати шлюб або керувати корпорацією. Також зазначається, що ШІ не може бути стороною судових процесів і не несе юридичної відповідальності. Окремо забороняються «шлюби» між різними системами штучного інтелекту.

Під час громадських слухань у середу депутат Даррін Медісон висловив занепокоєння ідеєю залишити регулювання штучного інтелекту на розсуд компаній. За його словами, покладатися на саморегуляцію бізнесу, який має мільярдні ресурси для захисту власних інтересів, є хибним підходом.

Заступник голови робочої групи із захисту дітей, з якої походить законопроєкт, депутат Алекс Джоерс повідомив, що подібні ініціативи розглядають і в інших штатах США. Він наголосив на необхідності виважених кроків для належного регулювання інструменту, який дедалі активніше використовують люди.

Водночас Джоерс зазначив, що законопроєкт і загалом регулювання штучного інтелекту залишаються «роботою в процесі». За його словами, робоча група діяла швидко, однак попереду ще багато обговорень щодо подальшого вдосконалення підходів до регулювання ШІ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США штучний інтелект ШІ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Реформа реалізації санкційних авто: Верховна Рада ініціює новий механізм продажу Фондом держмайна та АРМА

Продаж за зниженою ціною: новий закон про санкційні активи може залишити бюджет без митних платежів.

Суд надає лише право на шлюб у 16 років: неповнолітня сама вирішує, чи скористатися цим правом

Суд не автоматично дозволяє неповнолітнім одружуватися — кожен випадок розглядають окремо, оцінюючи, чи готова дитина до шлюбу та чи відповідає він її інтересам.

Формальна помилка як процесуальний бар’єр: Верховний Суд про межі доступу до касації

ВС повернув скаргу через відсутність підтвердження сплати судового збору та належного оформлення.

Для громадян, які втратили документи через війну, спростять підтвердження страхового стажу

Тисячі українців, які втратили документи через війну, ліквідацію підприємств або тимчасову окупацію територій, зможуть за спрощеною процедурою підтвердити свій трудовий стаж для отримання пенсії.

Комітет Ради визнав законопроєкти про дисциплінарну відповідальність суддів такими, що не суперечать вимогам ЄС

Законопроєкти про дисциплінарну відповідальність суддів доопрацюють  згідно з висновками Венеційської комісії.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]