Штат Вісконсин у США може заборонити шлюби між людьми та штучним інтелектом

Законодавці штату Вісконсин у США ініціювали законопроєкт, який забороняє шлюби між людьми та штучним інтелектом і прямо визначає, що ШІ не є людиною, пише wbay.

Авторка законопроєкту, депутатка законодавчих зборів штату Лінді Брілл, заявила: «Технології мають служити людству, а не замінювати його».

Документ передбачає, що штучний інтелект не може володіти майном, укладати шлюб або керувати корпорацією. Також зазначається, що ШІ не може бути стороною судових процесів і не несе юридичної відповідальності. Окремо забороняються «шлюби» між різними системами штучного інтелекту.

Під час громадських слухань у середу депутат Даррін Медісон висловив занепокоєння ідеєю залишити регулювання штучного інтелекту на розсуд компаній. За його словами, покладатися на саморегуляцію бізнесу, який має мільярдні ресурси для захисту власних інтересів, є хибним підходом.

Заступник голови робочої групи із захисту дітей, з якої походить законопроєкт, депутат Алекс Джоерс повідомив, що подібні ініціативи розглядають і в інших штатах США. Він наголосив на необхідності виважених кроків для належного регулювання інструменту, який дедалі активніше використовують люди.

Водночас Джоерс зазначив, що законопроєкт і загалом регулювання штучного інтелекту залишаються «роботою в процесі». За його словами, робоча група діяла швидко, однак попереду ще багато обговорень щодо подальшого вдосконалення підходів до регулювання ШІ.

