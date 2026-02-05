  1. В мире

ИИ «создал» горячие источники: из-за ошибки туристы искали вымышленный курорт в Тасмании

18:20, 5 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Сгенерированная искусственным интеллектом статья на сайте туристической компании направила путешественников к локации, которой не существует.
ИИ «создал» горячие источники: из-за ошибки туристы искали вымышленный курорт в Тасмании
Иллюстративное фото, источник — Getty Image
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Статья, созданная с помощью искусственного интеллекта, на сайте австралийской туристической компании ввела путешественников в заблуждение и направила их к горячим источникам, которых на самом деле не существует. В результате туристы начали приезжать в отдаленное поселение на северо-востоке Тасмании в поисках несуществующей достопримечательности. Об этом сообщает Independent.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Материал опубликовали в июле прошлого года на сайте Tasmania Tours, однако позже его удалили. В тексте читателям советовали посетить Weldborough Hot Springs, называя их «тихим местом для отдыха» и локацией для единения с природой.

«Лучшие горячие источники Тасмании»

Вымышленные источники попали в подборку «7 лучших горячих источников Тасмании в 2026 году». Авторы уверяли, что там якобы есть купальни с лечебными минералами, а само место популярно среди туристов, организаторов оздоровительного отдыха и любителей пеших прогулок.

Помимо текста, блог содержал иллюстрации, сгенерированные искусственным интеллектом, которые изображали несуществующее туристическое место.

Люди, которые отправились к «уединенному лесному курорту», быстро выяснили: никаких Weldborough Hot Springs не существует. Локация оказалась выдумкой, созданной ИИ.

Велдборо — небольшое сельское поселение на северо-востоке Тасмании, примерно в 110 километрах от столицы штата Хобарта. В этом районе нет горячих источников, а подобный туристический объект не упоминается ни в официальных материалах Tourism Tasmania, ни в местных архивах.

Пояснения от туристической компании

Владелец компании Australian Tours and Cruises Скотт Хеннесси признал ошибку и подчеркнул, что компания не имела намерения вводить клиентов в заблуждение.

Australian Tours and Cruises, которая базируется в штате Новый Южный Уельс и владеет сайтом Tasmania Tours, пояснила: статью создал сторонний подрядчик из-за нехватки ресурсов для самостоятельного наполнения сайта. Часть материалов, по словам владельца, ошибочно опубликовали во время его отсутствия в стране.

Компания заявила, что публикация и волна негативных реакций в сети нанесли серьезный ущерб ее репутации и стали сильным моральным ударом.

Туристы массово обращались к местным

После выхода статьи местные предприниматели начали получать звонки от туристов, которые искали дорогу к горячим источникам. В частности, в отель Weldborough Hotel обращались путешественники, поскольку в блоге не было никаких указаний, как добраться до локации.

Владелица отеля Кристи Проберт рассказала, что сначала обращений было немного, однако со временем люди «начали приезжать массово».

По словам Проберт, река Велд, которая протекает рядом, является ледяной и не имеет ничего общего с горячими источниками. Чаще всего ее посещают искатели сапфиров.

Несмотря на путаницу, повышенное внимание туристов принесло Велдборо определенную выгоду. Теперь, говорит Проберт, она просто объясняет посетителям, что горячих источников в поселении нет.

«Если найдете эти источники — пиво за мои счет», — шутит она. Одна из групп туристов, которая специально свернула с маршрута, так и не нашла вымышленную локацию.

Что такое «галюцинации ИИ»

Специалисты называют «галюцинациями ИИ» ситуации, когда системы искусственного интеллекта создают правдоподобную, но полностью вымышленную или фактически ошибочную информацию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

искусственный интеллект технологии ИИ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Реформа реализации санкционных авто: Верховная Рада инициирует новый механизм продажи Фондом госимущества и АРМА

Продажа по сниженной цене: новый закон о санкционных активах может оставить бюджет без таможенных платежей.

Суд предоставляет лишь право на брак в 16 лет: несовершеннолетняя сама решает, воспользоваться им или нет

Суд не автоматически разрешает несовершеннолетним вступать в брак — каждый случай рассматривается отдельно, оценивая, готов ли ребёнок к браку и соответствует ли он его интересам

Формальная ошибка как процессуальный барьер: Верховный Суд о пределах доступа к кассации

ВС вернул жалобу из-за отсутствия подтверждения уплаты судебного сбора и надлежащего оформления.

Для граждан, потерявших документы из-за войны, упростят подтверждение страхового стажа

Тысячи украинцев, потерявших документы из-за войны, ликвидации предприятий или временной оккупации территорий, смогут по упрощенной процедуре подтвердить свой трудовой стаж для получения пенсии.

Комитет Ради признал законопроекты о дисциплинарной ответственности судей такими, что не противоречат требованиям ЕС

Законопроекты о дисциплинарной ответственности судей будут доработаны с учетом выводов Венецианской комиссии

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]