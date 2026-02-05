ИИ «создал» горячие источники: из-за ошибки туристы искали вымышленный курорт в Тасмании

Сгенерированная искусственным интеллектом статья на сайте туристической компании направила путешественников к локации, которой не существует.

Статья, созданная с помощью искусственного интеллекта, на сайте австралийской туристической компании ввела путешественников в заблуждение и направила их к горячим источникам, которых на самом деле не существует. В результате туристы начали приезжать в отдаленное поселение на северо-востоке Тасмании в поисках несуществующей достопримечательности. Об этом сообщает Independent.

Материал опубликовали в июле прошлого года на сайте Tasmania Tours, однако позже его удалили. В тексте читателям советовали посетить Weldborough Hot Springs, называя их «тихим местом для отдыха» и локацией для единения с природой.

«Лучшие горячие источники Тасмании»

Вымышленные источники попали в подборку «7 лучших горячих источников Тасмании в 2026 году». Авторы уверяли, что там якобы есть купальни с лечебными минералами, а само место популярно среди туристов, организаторов оздоровительного отдыха и любителей пеших прогулок.

Помимо текста, блог содержал иллюстрации, сгенерированные искусственным интеллектом, которые изображали несуществующее туристическое место.

Люди, которые отправились к «уединенному лесному курорту», быстро выяснили: никаких Weldborough Hot Springs не существует. Локация оказалась выдумкой, созданной ИИ.

Велдборо — небольшое сельское поселение на северо-востоке Тасмании, примерно в 110 километрах от столицы штата Хобарта. В этом районе нет горячих источников, а подобный туристический объект не упоминается ни в официальных материалах Tourism Tasmania, ни в местных архивах.

Пояснения от туристической компании

Владелец компании Australian Tours and Cruises Скотт Хеннесси признал ошибку и подчеркнул, что компания не имела намерения вводить клиентов в заблуждение.

Australian Tours and Cruises, которая базируется в штате Новый Южный Уельс и владеет сайтом Tasmania Tours, пояснила: статью создал сторонний подрядчик из-за нехватки ресурсов для самостоятельного наполнения сайта. Часть материалов, по словам владельца, ошибочно опубликовали во время его отсутствия в стране.

Компания заявила, что публикация и волна негативных реакций в сети нанесли серьезный ущерб ее репутации и стали сильным моральным ударом.

Туристы массово обращались к местным

После выхода статьи местные предприниматели начали получать звонки от туристов, которые искали дорогу к горячим источникам. В частности, в отель Weldborough Hotel обращались путешественники, поскольку в блоге не было никаких указаний, как добраться до локации.

Владелица отеля Кристи Проберт рассказала, что сначала обращений было немного, однако со временем люди «начали приезжать массово».

По словам Проберт, река Велд, которая протекает рядом, является ледяной и не имеет ничего общего с горячими источниками. Чаще всего ее посещают искатели сапфиров.

Несмотря на путаницу, повышенное внимание туристов принесло Велдборо определенную выгоду. Теперь, говорит Проберт, она просто объясняет посетителям, что горячих источников в поселении нет.

«Если найдете эти источники — пиво за мои счет», — шутит она. Одна из групп туристов, которая специально свернула с маршрута, так и не нашла вымышленную локацию.

Что такое «галюцинации ИИ»

Специалисты называют «галюцинациями ИИ» ситуации, когда системы искусственного интеллекта создают правдоподобную, но полностью вымышленную или фактически ошибочную информацию.

