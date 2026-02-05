ШІ «створив» гарячі джерела: через помилку туристи шукали вигаданий курорт у Тасманії

ШІ-згенерована стаття на сайті туркомпанії спрямувала мандрівників до локації, якої не існує.

Ілюстративне фото, джерело — Getty Image

Стаття, створена за допомогою штучного інтелекту, на сайті австралійської туристичної компанії ввела мандрівників в оману та скерувала їх до гарячих джерел, яких насправді не існує. У результаті туристи почали приїжджати до віддаленого селища на північному сході Тасманії в пошуках неіснуючої атракції. Про це повідомляє Independent.

Матеріал опублікували в липні минулого року на сайті Tasmania Tours, але згодом його видалили. У тексті читачам радили відвідати Weldborough Hot Springs, називаючи їх «тихим місцем для відпочинку» та локацією для єднання з природою.

«Найкращі гарячі джерела Тасманії»

Вигадані джерела потрапили до добірки «7 найкращих гарячих джерел Тасманії у 2026 році». Автори запевняли, що там нібито є купальні з лікувальними мінералами, а саме місце популярне серед туристів, організаторів оздоровчого відпочинку та любителів піших прогулянок.

Окрім тексту, блог містив ілюстрації, згенеровані штучним інтелектом, які показували неіснуюче туристичне місце.

Люди, які вирушили до «відокремленого лісового курорту», швидко з’ясували: жодних Weldborough Hot Springs не існує. Локація виявилася вигадкою, створеною ШІ.

Велдборо — невелике сільське поселення на північному сході Тасманії, приблизно за 110 кілометрів від столиці штату Гобарта. У цьому районі немає гарячих джерел, а подібний туристичний об’єкт не згадується ні в офіційних матеріалах Tourism Tasmania, ні в місцевих архівах.

Пояснення від туристичної компанії

Власник компанії Australian Tours and Cruises Скотт Геннессі визнав помилку та наголосив, що компанія не мала наміру вводити клієнтів в оману.

Australian Tours and Cruises, яка базується в штаті Новий Південний Уельс і володіє сайтом Tasmania Tours, пояснила: статтю створив сторонній підрядник через брак ресурсів для самостійного наповнення сайту. Частину матеріалів, за словами власника, помилково опублікували під час його відсутності в країні.

Компанія заявила, що публікація та хвиля негативних реакцій у мережі завдали серйозної шкоди її репутації та стали сильним моральним ударом.

Туристи масово зверталися до місцевих

Після виходу статті місцеві підприємці почали отримувати дзвінки від туристів, які шукали шлях до гарячих джерел. Зокрема, до готелю Weldborough Hotel зверталися мандрівники, адже в блозі не було жодних вказівок, як дістатися до локації.

Власниця готелю Крісті Проберт розповіла, що спочатку звернень було небагато, але згодом люди «почали приїжджати масово».

За словами Проберт, річка Велд, яка протікає поруч, є крижаною і не має нічого спільного з гарячими джерелами. Найчастіше її відвідують шукачі сапфірів.

Попри плутанину, підвищена увага туристів принесла Велдборо певну вигоду. Тепер, каже Проберт, вона просто пояснює відвідувачам, що гарячих джерел у селищі немає.

«Якщо знайдете ці джерела — пиво за мій рахунок», — жартує вона. Одна з груп туристів, яка спеціально звернула з маршруту, так і не знайшла вигадану локацію.

Що таке «галюцинації ШІ»

Фахівці називають «галюцинаціями ШІ» ситуації, коли системи штучного інтелекту створюють правдоподібну, але повністю вигадану або фактично хибну інформацію.

