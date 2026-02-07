  1. В мире

В США собака включил плиту и устроил пожар, пока хозяев не было дома — суд встал на сторону производителя

17:16, 7 февраля 2026
Владельцы требовали компенсацию, однако суд решил, что они не доказали производственный дефект плиты.
В США собака включил плиту и устроил пожар, пока хозяев не было дома — суд встал на сторону производителя
Федеральный суд в штате Пенсильвания отклонил часть иска против компании Samsung и сети магазинов Best Buy по делу о пожаре, который, по версии владельцев дома, вызвал их домашний пес. Об этом говорится в решении Федерального окружного суда Восточного округа Пенсильвании.

Что произошло

Супружеская пара из Пенсильвании купила кухонную плиту Samsung в Best Buy и использовала ее исключительно для приготовления пищи. В январе 2023 года, когда людей не было дома, собака пыталась добраться до еды на плите и случайно задела передние ручки управления. Одна из конфорок включилась, тепло привело к возгоранию предметов рядом, в результате чего возник пожар.

После этого владельцы подали иск в суд. Они заявили, что плита имела дефект: передние ручки можно было включить одним движением, без дополнительной защиты. Также они ссылались на добровольный отзыв некоторых моделей плит Samsung в США из-за риска случайного включения конфорок людьми или животными.

Почему суд отказал

Суд пришел к выводу, что истцы не смогли доказать главное — что пожар произошел из-за ошибки именно на этапе производства конкретной плиты. По словам суда, в материалах дела нет фактов, которые бы указывали на то, что устройство было изготовлено неправильно.

Кроме того, суд не согласился с доводами о нарушении гарантий. Истцы не доказали, что плита была непригодна для своего обычного назначения — приготовления пищи, или что она не соответствовала базовым стандартам качества.

Окончательное решение

Суд отметил, что владельцам уже предоставляли возможность доработать иск, однако они снова не привели достаточных доказательств. Поэтому требования о производственном дефекте и нарушении гарантий были отклонены окончательно — без права подать их повторно.

В то же время дело может рассматриваться дальше лишь в части возможных недостатков конструкции плиты, но не ее производства.

суд США

