У США собака увімкнув плиту і влаштував пожежу, поки господарів не було вдома — суд став на бік виробника

Власники вимагали компенсацію, але суд вирішив, що вони не довели виробничий дефект плити.

Федеральний суд у штаті Пенсильванія відхилив частину позову проти компанії Samsung та мережі магазинів Best Buy у справі про пожежу, яку, за версією власників будинку, спричинив їхній домашній пес. Про це йдеться у рішенні Федерального окружного суду Східного округу Пенсильванії.

Що сталося

Подружжя з Пенсильванії купило кухонну плиту Samsung у Best Buy та користувалося нею лише для приготування їжі. У січні 2023 року, коли людей не було вдома, собака намагався дістатися їжі на плиті й випадково зачепив передні ручки керування. Одна з конфорок увімкнулася, тепло спричинило загоряння предметів поруч, унаслідок чого виникла пожежа.

Після цього власники подали до суду. Вони заявили, що плита мала дефект: передні ручки можна було увімкнути одним рухом, без додаткового захисту. Також вони посилалися на добровільне відкликання деяких моделей плит Samsung у США через ризик випадкового ввімкнення конфорок людьми або тваринами.

Чому суд відмовив

Суд дійшов висновку, що позивачі не змогли довести головне — що пожежа сталася через помилку саме під час виробництва конкретної плити. За словами суду, у матеріалах справи немає фактів, які б показували, що пристрій був виготовлений неправильно.

Крім того, суд не погодився з аргументами про порушення гарантії. Позивачі не довели, що плита була непридатною для свого звичайного призначення — приготування їжі, або що вона не відповідала базовим стандартам якості.

Остаточне рішення

Суд зазначив, що власникам уже давали можливість доопрацювати позов, але вони знову не навели достатніх доказів. Тому вимоги щодо виробничого дефекту та порушення гарантій відхилили остаточно — без права подати їх ще раз.

Водночас справа може розглядатися далі лише в частині можливих недоліків конструкції плити, але не її виробництва.

