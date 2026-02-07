Пентагон разрывает отношения с Гарвардом, прекратив военную подготовку и стипендии

Сообщается, что Гарвардский университет больше не удовлетворяет требованиям Пентагона.

Министерство обороны США объявило о разрыве институциональных связей с Гарвардским университетом. Пентагон прекращает всю военную подготовку, а также стипендиальные и сертификационные программы, реализуемые совместно с университетом, сообщает CBS News.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Гарвардский университет больше не отвечает требованиям Пентагона и вооружённых сил США.

«Слишком долго министерство направляло наших лучших и самых талантливых офицеров в Гарвард… В результате слишком многие из них возвращались слишком похожими на сам Гарвард — с головами, полными глобалистских и радикальных идеологий», — сказал Хегсет.

Начиная с 2026–2027 учебного года, Пентагон прекратит финансирование программ послевузовского военного образования, стипендий и сертификационных курсов в Гарварде. При этом военные, которые уже проходят обучение, смогут завершить свои программы.

Пит Хегсет также отметил, что аналогичные образовательные инициативы в других университетах Лиги плюща будут пересмотрены из-за «глубоко укоренившейся институциональной предвзятости».

Гарвард имеет давние связи с армией США и реализует программы для ветеранов и действующих военных, в частности через Школу государственного управления имени Кеннеди. Сам Хегсет является выпускником Гарварда, однако в 2022 году публично вернул свой диплом в прямом эфире Fox News.

Это решение Министерства обороны принято на фоне затяжного конфликта между Гарвардом и администрацией президента Дональда Трампа, которая ранее уже сокращала федеральное финансирование университета и ведёт с ним судебные разбирательства.

