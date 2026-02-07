  1. У світі

Пентагон розриває відносини з Гарвардом, припинивши військову підготовку та стипендії

23:30, 7 лютого 2026
Повідомляється, що Гарвардський університет більше не задовольняє вимоги Пентагону.
Міністерство оборони США оголосило про розрив інституційних відносин із Гарвардським університетом. Пентагон припиняє всю військову підготовку, стипендіальні та сертифікаційні програми, що реалізовувалися спільно з університетом, повідомляє CBS News.

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Гарвардський університет більше не задовольняє вимоги Пентагону та американських збройних сил.

«Занадто довго цей департамент відправляв наших найкращих і найталановитіших офіцерів до Гарварду… Натомість занадто багато наших офіцерів повернулися надто схожими на Гарвард — з головами, сповненими глобалістських і радикальних ідеологій», — сказав Гегсет.

Починаючи з 2026–2027 навчального року, Пентагон припинить фінансування програм аспірантської військової освіти, стипендій та сертифікатних курсів у Гарвардському університеті. Водночас військові, які вже навчаються в цих програмах, зможуть завершити навчання.

Міністр оборони США Піт Гегсет також повідомив, що подібні освітні ініціативи в інших університетах Ліги плюща будуть переглянуті через "глибоку інституційну упередженість".

Гарвард має давні зв’язки з армією США і реалізує програми для ветеранів та діючих військових, зокрема через Школу державного управління ім. Кеннеді. Сам Гегсет є випускником цього вишу, однак у 2022 році публічно повернув свій диплом у прямому ефірі Fox News.

Це рішення Міністерства оборони ухвалене на тлі затяжного конфлікту між Гарвардом і адміністрацією президента Дональда Трампа, яка раніше скорочувала фінансування вишу та має з ним судові суперечки.

США

