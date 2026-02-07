В Австралии мужчину обвинили в 596 преступлениях против детей в интернете

Мужчина использовал социальные сети и игровые платформы, чтобы получать от детей интимные фото и видео.

В Австралии 27-летнему Итану Митчу Бернсу-Дедереру предъявлено обвинение в 596 правонарушениях, связанных с интимными преступлениями против детей в интернете. По данным издания The Guardian, мужчина использовал социальные сети и игровые платформы, чтобы получать от детей интимные фото и видео.

По оценкам следствия, его действия могли повлиять на 459 детей из Австралии, а также несовершеннолетних еще в 15 странах мира.

Бернс-Дедерер находится под стражей с февраля 2025 года. Во время обысков на его электронных устройствах было обнаружено более 23 тысяч фото- и видеофайлов с возможными доказательствами сексуального насилия над детьми.

Следователи установили, что с 2018 по 2025 год он создавал фальшивые аккаунты — как от имени мужчин, так и женщин — на популярных онлайн-ресурсах, чтобы контактировать с детьми через соцсети и игровые сервисы.

Правоохранителям удалось идентифицировать 360 пострадавших, 200 из которых из Австралии. В общей сложности от действий Итана Митча Бернса-Дедерера могли пострадать 459 детей из 16 стран. Большинство подвергшихся насилию детей были мальчиками в возрасте от 7 до 15 лет.

Теперь мужчине предъявили обвинения в 596 преступлениях, в частности, изготовлении материалов с детьми и сексуальных действиях в отношении них.

В полиции говорят, что продолжают сотрудничать с международными партнерами, чтобы идентифицировать пострадавших и обеспечить им необходимую поддержку.

