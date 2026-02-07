  1. У світі

В Австралії чоловіка звинуватили у 596 злочинах проти дітей в інтернеті

23:59, 7 лютого 2026
Чоловік використовував соціальні мережі та ігрові платформи, щоб отримувати від дітей інтимні фото та відео.
В Австралії 27-річному Ітану Мітчу Бернсу-Дедереру пред’явлено звинувачення у 596 правопорушеннях, пов’язаних із інтимними злочинами проти дітей в інтернеті. За даними видання The Guardian, чоловік використовував соціальні мережі та ігрові платформи, щоб отримувати від дітей інтимні фото та відео.

За оцінками слідства, його дії могли вплинути на 459 дітей з Австралії, а також на неповнолітніх ще в 15 країнах світу.

Бернс-Дедерер перебуває під вартою з лютого 2025 року. Під час обшуків на його електронних пристроях виявили понад 23 тисячі фото- та відеофайлів із можливими доказами сексуального насильства над дітьми.

Слідчі встановили, що з 2018 по 2025 рік він створював фальшиві облікові записи — як від імені чоловіків, так і жінок — на популярних онлайн-ресурсах, щоб контактувати з дітьми через соцмережі та ігрові сервіси.

Правоохоронцям вдалося ідентифікувати 360 постраждалих, 200 з яких з Австралії. Загалом від дій Ітана Мітча Бернса-Дедерера могли постраждати 459 дітей із 16 країн. Більшість дітей, які зазнали насильства, були хлопчиками віком від 7 до 15 років.

Тепер чоловікові висунули звинувачення у 596 злочинах, зокрема виготовленні матеріалів із дітьми та сексуальних діях щодо них.

У поліції кажуть, що продовжують співпрацювати з міжнародними партнерами, щоб ідентифікувати постраждалих та забезпечити їм належну підтримку.

