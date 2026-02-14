Суд в США разрешил избирателям штата Висконсин аннулировать бюллетень и проголосовать по почте повторно

Апелляционный суд отменил запрет, введенный в 2023 году из-за процессуальных нарушений при рассмотрении дела.

Апелляционный суд штата Висконсин отменил решение суда нижней инстанции, которым избирателям запретили аннулировать уже отправленный почтовый бюллетень и получить новый для повторного голосования. Речь идет о процедуре аннулирования бюллетеня — когда избиратель просит отменить ранее поданный документ и проголосовать повторно. Об этом сообщает Courthouse News.

Как возникло дело

В 2023 году тогдашний судья окружного суда округа Уокеша Брэд Шимел постановил, что такая практика является незаконной. Иск подала избирательница Нэнси Корманик. Она утверждала, что Избирательная комиссия штата Висконсин неправомерно разъясняла местным должностным лицам и гражданам, что аннулирование бюллетеня разрешено.

Суть спора — в толковании законодательства о голосовании по почте. В своем решении Шимел подчеркнул, что голосование по почте является «привилегией, а не правом», и что закон прямо не предусматривает возможности отменить уже возвращенный бюллетень и получить новый.

К процессу на стороне избирательной комиссии присоединились Национальный комитет Демократической партии США и общественная организация «Райз», которые обжаловали это решение.

Почему запрет отменили

В среду коллегия судей Апелляционного суда штата Висконсин приняла решение отменить запрет. При этом суд не рассматривал вопрос, является ли законной сама процедура аннулирования бюллетеня.

Причина — процессуальное нарушение при подаче иска. Закон требует, чтобы в случае оспаривания административных разъяснений истец надлежащим образом уведомил Совместный комитет законодательного органа штата Висконсин по пересмотру административных правил. Это дает комитету возможность вступить в дело.

Истец направила копию иска по электронной почте частному адвокату, который представлял законодательный орган штата в другом деле. Суд первой инстанции признал это достаточным. Однако апелляционный суд пришел к выводу, что такая форма уведомления не соответствует требованиям закона. В связи с этим суд нижней инстанции не имел полномочий выносить решение по существу.

Таким образом, дело фактически закрыто. Если Корманик захочет добиться постоянного запрета, ей придется подать новый иск с соблюдением установленной процедуры.

