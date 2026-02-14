В США дома престарелых оспаривают в суде повышенную оплату для сотрудников в праздничные дни

Владельцы домов престарелых в штате Миннесота пытаются через суд отменить правило, которое обязывает платить сотрудникам в государственные праздники в полтора раза больше обычного. Дело рассматривает Апелляционный суд США восьмого округа. Об этом сообщает Courthouse News.

Речь идет о норме, вступившей в силу в 2025 году. Она предусматривает: если сотрудник дома престарелых выходит на работу в один из 11 официальных праздничных дней, работодатель обязан выплатить ему полуторную ставку.

В чем конфликт

Власти штата Миннесота поясняют: это обычный трудовой стандарт — так же как минимальная заработная плата или оплата сверхурочных часов.

В то же время две организации работодателей — «ЛидингЭйдж Миннесота» и «Поставщики услуг по уходу Миннесоты» — считают правило несправедливым. По их словам, оно касается только домов престарелых, хотя многие из них работают в составе более крупных комплексов долгосрочного ухода.

Адвокат работодателей Грант Т. Коллинз заявил в суде: если бы повышенную оплату установили для всех работников штата без исключения, вопросов бы не возникло. Однако действующая норма, по его мнению, избирательно «бьет» именно по этому сектору.

Почему упоминают профсоюзы

Отдельный спор возник вокруг положения, которое позволяет сотрудникам большинством голосов определять, на какие именно праздничные дни будет распространяться повышенная оплата.

Работодатели утверждают, что такое голосование фактически создает «мини-профсоюзы» без официальной процедуры их создания и может противоречить федеральному Закону США о национальных трудовых отношениях.

Ранее федеральный окружной суд отказал в удовлетворении иска. Судья Лора Провинзино отметила: обычное голосование сотрудников по отдельным вопросам не означает автоматического создания профсоюза. По ее словам, иначе даже решение о времени обеденного перерыва можно было бы трактовать как коллективные переговоры.

Во время рассмотрения апелляции судьи также поставили под сомнение аргумент о «мини-профсоюзах». Один из судей отметил: простое голосование по поводу праздничных дней — это не то же самое, что сложный процесс коллективных переговоров между работодателем и профсоюзом.

В то же время судьи признали, что правило может создавать управленческие трудности.

Аргументы сторон

Работодатели также заявляют, что многие сотрудники работают в смешанных учреждениях, где под одной крышей совмещены дом престарелых и отделения для самостоятельного или ассистированного проживания. В таком случае часть персонала будет получать повышенную оплату, а часть — нет, что создает «двухуровневую» систему.

Представитель штата Миннесота Скотт Гросскройц ответил: это лишь предположения о возможных проблемах. По его словам, правило не запрещает работодателям договариваться с сотрудниками о более выгодных условиях — оно лишь устанавливает минимальный стандарт.

Кроме того, штат подчеркивает: одноразовое голосование по праздничным дням не является коллективными переговорами в понимании федерального законодательства.

Что дальше

Апелляционный суд США восьмого округа пока не вынес окончательного решения. От него зависит, смогут ли штаты устанавливать специальные трудовые стандарты для отдельных отраслей — в частности в сфере ухода за пожилыми людьми.