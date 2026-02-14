Суд США рассматривает дело полицейской, которая застрелила собаку соседа, — будут решать, был ли выстрел законным

Присяжные должны выяснить, представляло ли животное реальную угрозу и был ли выстрел неизбежным.

Федеральный суд Северного округа штата Иллинойс отказал офицерке полиции в освобождении от ответственности по делу о застреленной собаке ее соседа. Суд пришел к выводу, что присяжные могут признать ее действия «возмутительными», а значит дело должно рассматриваться по существу. Речь идет о деле Maynard v. City of Chicago, No. 24 C 3612.

Что произошло

Инцидент произошел 21 апреля 2024 года в районе Бриджпорт в Чикаго. Офицерка Кармен Мостек выгуливала своего корги. В этот момент из дома ее соседа Кента Мейнарда выбежала его собака — помесь питбуля по имени Эгги. Собаки сцепились.

Через несколько секунд офицерка достала пистолет. Мейнард подбежал к животным и попытался разнять их. По его версии, он уже схватил свою собаку, когда раздался выстрел. Пуля убила Эгги.

После выстрела офицерка ушла в свое жилье, расположенное неподалеку.

В чем суть иска

Мейнард подал иск против офицерки и города. Он считает, что правоохранительница необоснованно применила смертельную силу и тем самым нарушила его конституционные права.

В США домашнее животное юридически считается имуществом. Поэтому его «уничтожение» со стороны полиции рассматривается как «изъятие имущества» в понимании Четвертой поправки к Конституции. Такое вмешательство является законным только тогда, когда животное представляет немедленную опасность и иного способа предотвратить угрозу нет.

Истец настаивает, что его собака уже была под контролем, а ситуация не требовала выстрела.

Позиция суда

Судья подчеркнул: на этом этапе дела факты должны толковаться в пользу истца. Видео с камеры наблюдения не дает однозначного ответа, была ли смертельная сила единственным возможным вариантом действий.

Именно поэтому суд отказал офицерке в квалифицированном иммунитете — специальной защите, которая часто освобождает полицейских от гражданской ответственности, если их действия не нарушали «четко установленного права».

Суд также отметил, что присяжные могут расценить поведение ответчицы как выходящее за пределы допустимого.

В то же время часть требований была отклонена. Суд не увидел оснований для отдельного иска о «злостном поведении» как самостоятельном правонарушении, а также не поддержал требование о клевете. Сообщения, которые офицерка направляла арендодателю, не содержали ложных утверждений, способных нанести ущерб репутации истца.

Будет ли отвечать город

Город Чикаго пытался доказать, что офицерка действовала как частное лицо, поскольку находилась вне службы. Однако суд указал: вопрос о том, исполняла ли она служебные функции, должны решать присяжные.

Офицерка находилась в пределах своей юрисдикции, а реагирование на потенциальную опасность — одна из функций полиции. Поэтому требования о возможной финансовой ответственности города также оставлены в деле.

Почему это решение важно

Это дело может повлиять на практику применения оружия полицейскими вне службы. Оно также касается границ допустимой силы в отношении животных и того, когда правоохранители могут ссылаться на иммунитет.

Окончательное решение будет принимать суд присяжных. Пока же федеральный суд ясно дал понять: вопрос о законности выстрела нельзя закрыть без полноценного рассмотрения доказательств.

