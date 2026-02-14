Суд в Нью-Йорке разрешил использовать в процессе документы, созданные с помощью ИИ

Мужчина воспользовался чат-ботом для создания 31 документа, которые впоследствии были переданы его адвокату.

Фото: Getty Images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во время предварительных слушаний по делу федеральный судья США из Манхэттена Джед С. Ракофф постановил, что документы, подготовленные с помощью инструмента искусственного интеллекта, а затем переданные адвокату, являются допустимыми доказательствами в суде и не подпадают под защиту адвокатской тайны, пишет Law360.

Решение касается дела генерального директора Beneficient Брэдли Хеппнера, которого обвиняют в совершении мошенничества с ценными бумагами и электронного мошенничества на сумму 150 миллионов долларов в период с 2018 по 2021 год.

До ареста Хеппнер воспользовался чат-ботом Claude компании Anthropic для создания 31 документа, которые впоследствии были переданы его адвокату. Позже эти материалы изъяли следователи.

Федеральные прокуроры заявили, что документы могут быть использованы в качестве доказательств и должны рассматриваться как «рабочий продукт», а не как конфиденциальная юридическая стратегия. Они также отметили, что правила пользования самим инструментом ИИ не гарантируют конфиденциальности.

Защита настаивала, что хотя документы не были созданы адвокатами, они содержат информацию, основанную на разговорах с юридическими представителями, а, следовательно, должны быть защищены. Кроме того, по словам адвокатов, упоминание в документах самой команды защиты может вызвать конфликт интересов между Хеппнером и его представителями.

Судья Ракофф заявил, что не видит оснований для применения адвокатской тайны к этим материалам, однако согласился, что их использование может привести к конфликту между свидетелем и адвокатом, а также к признанию судебного процесса недействительным.

Эксперты отмечают, что эта ситуация привлекает внимание к обострению конфликта между разработчиками искусственного интеллекта, сторонниками защиты приватности и адвокатами по вопросам безопасности технологий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.