  1. В мире

Суд в Нью-Йорке разрешил использовать в процессе документы, созданные с помощью ИИ

19:53, 14 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Мужчина воспользовался чат-ботом для создания 31 документа, которые впоследствии были переданы его адвокату.
Суд в Нью-Йорке разрешил использовать в процессе документы, созданные с помощью ИИ
Фото: Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во время предварительных слушаний по делу федеральный судья США из Манхэттена Джед С. Ракофф постановил, что документы, подготовленные с помощью инструмента искусственного интеллекта, а затем переданные адвокату, являются допустимыми доказательствами в суде и не подпадают под защиту адвокатской тайны, пишет Law360.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Решение касается дела генерального директора Beneficient Брэдли Хеппнера, которого обвиняют в совершении мошенничества с ценными бумагами и электронного мошенничества на сумму 150 миллионов долларов в период с 2018 по 2021 год.

До ареста Хеппнер воспользовался чат-ботом Claude компании Anthropic для создания 31 документа, которые впоследствии были переданы его адвокату. Позже эти материалы изъяли следователи.

Федеральные прокуроры заявили, что документы могут быть использованы в качестве доказательств и должны рассматриваться как «рабочий продукт», а не как конфиденциальная юридическая стратегия. Они также отметили, что правила пользования самим инструментом ИИ не гарантируют конфиденциальности.

Защита настаивала, что хотя документы не были созданы адвокатами, они содержат информацию, основанную на разговорах с юридическими представителями, а, следовательно, должны быть защищены. Кроме того, по словам адвокатов, упоминание в документах самой команды защиты может вызвать конфликт интересов между Хеппнером и его представителями.

Судья Ракофф заявил, что не видит оснований для применения адвокатской тайны к этим материалам, однако согласился, что их использование может привести к конфликту между свидетелем и адвокатом, а также к признанию судебного процесса недействительным.

Эксперты отмечают, что эта ситуация привлекает внимание к обострению конфликта между разработчиками искусственного интеллекта, сторонниками защиты приватности и адвокатами по вопросам безопасности технологий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд искусственный интеллект ИИ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Мэров и глав облсоветов прямо пропишут в Уголовном кодексе для ответственности за взятки

Кабмин предложил уточнить перечень должностных лиц органов местного самоуправления, которые могут быть привлечены к уголовной ответственности за взяточничество.

Задержка выплат при переводе не дает права на взыскание среднего заработка: позиция Верховного Суда

Верховный Суд разграничил понятия увольнения и исключения из списка воинской части.

Рада готовит новые правила для обрученных: за отказ от брака заставят платить

Проект Гражданского Кодекса предлагает возмещать моральный вред.

Между законом и сердцем: почему Верховный Суд отказал матери в лишении отца прав

Суд сделал акцент на приоритете интересов ребенка и необходимости комплексной оценки доказательств.

Судьи поставили под сомнение законопроект Галины Третьяковой, который ограничивает вознаграждение судей

Почему законопроект Галины Третьяковой о справедливой системе оплаты труда вызвал критику со стороны представителей судебной власти.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]