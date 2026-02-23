Bitcoin упал ниже $65000 – что происходит с курсом криптовалюты

Крипторынок реагирует на неопределенность в отношении таможенной политики Дональда Трампа.

Фото: CoinMarketCap

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Крупнейшая криптовалюта мира Bitcoin второй раз за месяц опустилась ниже отметки в 65 тысяч долларов на фоне неопределенности в отношении таможенной политики президента США Дональда Трампа, сообщает Bloomberg.

В понедельник, 23 февраля, Bitcoin подешевел на 4,8% – до около 64 300 долларов США. Это самый низкий показатель с 6 февраля. Другие криптовалюты продемонстрировали еще худшую динамику. В частности, Ether, второй по капитализации токен, потерял 5,2%.

Впоследствии Bitcoin частично отыграл падение и по состоянию на 8:00 в Лондоне торговался выше 65 900 долларов. Ether находился на уровне около 1 885 долларов США.

Снижение произошло после заявлений американских чиновников в воскресенье о том, что торговые соглашения, заключенные с партнерами, остаются в силе несмотря на решение Верховного суда, которое отменило использование президентом Дональдом Трампом чрезвычайных полномочий для введения пошлин.

Соучредительница компании Orbit Markets Кэролайн Морон отметила, что крипторынок остается нестабильным. По ее словам, участники рынка рассматривают уровень 60 тысяч долларов как поддержку, а макроэкономическая неопределенность — от геополитической напряженности в отношении Ирана до резкого роста пошлин в США — может привести к новому тестированию этого уровня.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.