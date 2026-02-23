  1. У світі

Bitcoin впав нижче $65000 – що відбувається з курсом криптовалюти

17:34, 23 лютого 2026
Крипторинок реагує на невизначеність щодо митної політики Дональда Трампа.
Фото: CoinMarketCap
Найбільша криптовалюта світу Bitcoin удруге за місяць опустилася нижче позначки у 65 тисяч доларів на тлі невизначеності щодо митної політики президента США Дональда Трампа, повідомляє Bloomberg.

У понеділок, 23 лютого, Bitcoin подешевшав на 4,8% — до близько 64 300 доларів США. Це найнижчий показник із 6 лютого. Інші криптовалюти продемонстрували ще гіршу динаміку. Зокрема, Ether, другий за капіталізацією токен, втратив 5,2%.

Згодом Bitcoin частково відіграв падіння і станом на 8:00 у Лондоні торгувався вище 65 900 доларів. Ether перебував на рівні близько 1 885 доларів США.

Зниження відбулося після заяв американських посадовців у неділю про те, що торговельні угоди, укладені з партнерами, залишаються чинними попри рішення Верховного суду, яке скасувало використання президентом Дональдом Трампом надзвичайних повноважень для запровадження мит.

Співзасновниця компанії Orbit Markets Керолайн Морон зазначила, що крипторинок залишається нестабільним. За її словами, учасники ринку розглядають рівень 60 тисяч доларів як підтримку, а макроекономічна невизначеність — від геополітичної напруженості щодо Ірану до різкого зростання мит у США — може призвести до нового тестування цього рівня.

