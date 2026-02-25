  1. В мире

Женщина подала в суд на Meta и YouTube из-за зависимости от социальных сетей

16:18, 25 февраля 2026
Истец утверждает, что начала пользоваться соцсетями в детстве, что привело к депрессии и дисморфии тела.
Фото: yahoo.com
В американском Лос-Анджелесе женщина подала в суд против Meta и Google. Она заявляет, что использование платформ Instagram компании Meta Platforms и YouTube компании Google в детском возрасте повлияло на ее психическое здоровье, пишет Reuters.

Истец, которая в суде фигурирует под именем Кейли Г.М., начала пользоваться Instagram в 9 лет, а YouTube — в 6 лет. Она утверждает, что платформы способствовали возникновению проблем с психическим здоровьем, в частности депрессии и дисморфии тела. По словам ее адвокатов, компании стремились получить прибыль, «привязывая» маленьких детей к своим сервисам, несмотря на осознание потенциального вреда социальных сетей для их психического здоровья.

В начале судебного процесса основное внимание уделялось тому, что именно компании знали о влиянии соцсетей на детей и какими были их бизнес-стратегии в отношении младших пользователей. В настоящее время рассмотрение сосредоточено непосредственно на утверждениях истца о том, как сервисы повлияли на ее состояние. Генеральный директор Meta Марк Цукерберг засвидетельствовал, что компания обсуждала создание продуктов для детей, однако не запускала их.

Чтобы выиграть дело, адвокаты истца должны доказать, что способ разработки или функционирования платформ был существенным фактором, который вызвал или усугубил ее психические расстройства.

Во вступительных заявлениях адвокат Meta отметил, что медицинские записи женщины свидетельствуют об истории словесного и физического насилия, а также сложных отношениях с родителями, которые развелись, когда ей было три года.

В свою очередь, адвокат истца ссылается на внутреннее исследование Meta, в котором подростки со сложными жизненными обстоятельствами чаще сообщали, что пользуются Instagram по привычке или бессознательно.

По утверждению стороны обвинения, такие функции, как автоматическое воспроизведение видео и лента с бесконечной прокруткой, были разработаны для того, чтобы удерживать пользователей на платформах как можно дольше, несмотря на доказательства негативного влияния на психическое здоровье молодежи. Кроме того, кнопки «нравится» удовлетворяли потребность подростков в одобрении, а фильтры красоты искажали их представление о собственной внешности.

Адвокат YouTube в судебных материалах отметил, что Кейли не воспользовалась инструментами платформы, предназначенными для защиты от буллинга, в частности возможностью удалять комментарии и ограничивать время просмотра. В суде представитель компании привел данные, согласно которым среднее время просмотра YouTube Shorts составляло около 1 минуты 14 секунд в день, а среднее время просмотра видео на YouTube за последние пять лет — около 29 минут.

суд США YouTube Meta соцсети

Лента новостей

Блоги
Публикации
