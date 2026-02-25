Жінка подала до суду на Meta та YouTube через залежність від соціальних мереж

Позивачка стверджує, що почала користуватися соцмережами в дитинстві, що призвело до депресії та дисморфії тіла.

У американському Лос-Анджелесі жінка подала до суду проти Meta та Google. Вона заявляє, що використання платформ Instagram компанії Meta Platforms та YouTube компанії Google у дитячому віці вплинуло на її психічне здоров’я, пише Reuters.

Позивачка, яка у суді фігурує під ім’ям Кейлі Г.М., почала користуватися Instagram у 9 років, а YouTube — у 6 років. Вона заявляє, що платформи сприяли виникненню проблем із психічним здоров’ям, зокрема депресії та дисморфії тіла. За словами її адвокатів, компанії прагнули отримати прибуток, «прив’язуючи» маленьких дітей до своїх сервісів, попри усвідомлення потенційної шкоди соціальних мереж для їхнього психічного здоров’я.

На початку судового процесу основна увага приділялася тому, що саме компанії знали про вплив соцмереж на дітей та якими були їхні бізнес-стратегії щодо молодших користувачів. Наразі розгляд зосереджується безпосередньо на твердженнях позивачки про те, як сервіси вплинули на її стан. Генеральний директор Meta Марк Цукерберг засвідчив, що компанія обговорювала створення продуктів для дітей, однак не запускала їх.

Щоб виграти справу, адвокати позивачки мають довести, що спосіб розробки або функціонування платформ був істотним чинником, який спричинив або погіршив її психічні розлади.

У вступних заявах адвокат Meta зазначив, що медичні записи жінки свідчать про історію словесного та фізичного насильства, а також складні стосунки з батьками, які розлучилися, коли їй було три роки.

Своєю чергою, адвокат позивачки посилається на внутрішнє дослідження Meta, у якому підлітки зі складними життєвими обставинами частіше повідомляли, що користуються Instagram за звичкою або несвідомо.

За твердженням сторони позову, такі функції, як автоматичне відтворення відео та стрічка з безкінечним прокручуванням, були розроблені для того, щоб утримувати користувачів на платформах якомога довше, попри докази негативного впливу на психічне здоров’я молоді. Крім того, кнопки «подобається» задовольняли потребу підлітків у схваленні, а фільтри краси спотворювали їхнє уявлення про власну зовнішність.

Адвокат YouTube у судових матеріалах зазначив, що Кейлі не скористалася інструментами платформи, призначеними для захисту від булінгу, зокрема можливістю видаляти коментарі та обмежувати час перегляду. У суді представник компанії навів дані, згідно з якими середній час перегляду YouTube Shorts становив близько 1 хвилини 14 секунд на день, а середній час перегляду відео на YouTube за останні п’ять років — близько 29 хвилин.

