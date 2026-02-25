Блогер подал в суд на Runway AI, обвинив стартап в использовании видео с YouTube для обучения ИИ

Истец утверждает, что компания обходила защиту авторских прав YouTube и использовала видео без разрешения для обучения своей генеративной платформы.

В США стартап в сфере видео с искусственным интеллектом Runway AI стал ответчиком по предложенному коллективному иску, поданному в федеральный суд Калифорнии. Компанию обвиняют в незаконном использовании контента с YouTube для обучения своей платформы генерации видео, пишет Reuters.

Иск подал в Лос-Анджелесе автор YouTube Дэвид Гарднер. В жалобе он указал, что Runway якобы обошла механизмы защиты авторских прав YouTube, чтобы незаконно загружать видео пользователей для обучения своих систем искусственного интеллекта.

Гарднер обвиняет компанию в нарушении условий пользования YouTube и законодательства Калифорнии о недобросовестной конкуренции. В иске требуется возмещение денежных убытков в размере, который в настоящее время не уточняется.

Это дело является одним из десятков исков по авторскому праву, поданных писателями, художниками и другими создателями против технологических компаний из-за использования их работ для обучения систем искусственного интеллекта. Ранее другие ютуберы подали аналогичные иски против OpenAI, Nvidia, Snap, Meta и ByteDance.

В иске указано, что Runway использовала инструменты сбора данных (data-scraping), чтобы незаконно загружать видео с YouTube, и применяла этот контент без разрешения для обучения своих генеративных систем искусственного интеллекта реагировать на запросы пользователей.

Гарднер просит суд разрешить ему представлять более широкую группу правообладателей, чьи видео на YouTube, по его утверждению, были собраны и использованы Runway без согласия.

