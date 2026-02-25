  1. В мире

Блогер подал в суд на Runway AI, обвинив стартап в использовании видео с YouTube для обучения ИИ

17:30, 25 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Истец утверждает, что компания обходила защиту авторских прав YouTube и использовала видео без разрешения для обучения своей генеративной платформы.
Блогер подал в суд на Runway AI, обвинив стартап в использовании видео с YouTube для обучения ИИ
Фото: futurecdn.net
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В США стартап в сфере видео с искусственным интеллектом Runway AI стал ответчиком по предложенному коллективному иску, поданному в федеральный суд Калифорнии. Компанию обвиняют в незаконном использовании контента с YouTube для обучения своей платформы генерации видео, пишет Reuters.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Иск подал в Лос-Анджелесе автор YouTube Дэвид Гарднер. В жалобе он указал, что Runway якобы обошла механизмы защиты авторских прав YouTube, чтобы незаконно загружать видео пользователей для обучения своих систем искусственного интеллекта.

Гарднер обвиняет компанию в нарушении условий пользования YouTube и законодательства Калифорнии о недобросовестной конкуренции. В иске требуется возмещение денежных убытков в размере, который в настоящее время не уточняется.

Это дело является одним из десятков исков по авторскому праву, поданных писателями, художниками и другими создателями против технологических компаний из-за использования их работ для обучения систем искусственного интеллекта. Ранее другие ютуберы подали аналогичные иски против OpenAI, Nvidia, Snap, Meta и ByteDance.

В иске указано, что Runway использовала инструменты сбора данных (data-scraping), чтобы незаконно загружать видео с YouTube, и применяла этот контент без разрешения для обучения своих генеративных систем искусственного интеллекта реагировать на запросы пользователей.

Гарднер просит суд разрешить ему представлять более широкую группу правообладателей, чьи видео на YouTube, по его утверждению, были собраны и использованы Runway без согласия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд США искусственный интеллект ИИ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Граница между умышленным убийством и оставлением в опасности: позиция ВС

Как Верховный Суд определяет критерии отграничения умышленного убийства от оставления в опасности.

ГНЕУ выявило проблемные моменты наследственного блока в проекте Гражданского кодекса

Проект ГК в части наследования получил ряд замечаний от ГНЕУ — эксперты указали на пробелы и противоречия.

Военные преступления без срока давности: как украинские суды формируют практику реального наказания агрессора

Обзор судебной практики украинских судов по назначению наказаний за военные преступления, совершенные государством-агрессором.

В Налоговый кодекс введут термин «налоговое злоупотребление»: что это означает для ФЛП

Налоговые органы могут получить право игнорировать формально законные операции, если они не имеют реальной экономической цели

Юридически женщина, биологически – мужчина: бумажная смена пола создает риски для мобилизации

Судебная практика и законодательные пробелы свидетельствуют о вызовах для государства в условиях войны.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]