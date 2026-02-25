  1. У світі

Блогер подав до суду на Runway AI, звинувативши стартап у використання відео з YouTube для навчання ШІ

17:30, 25 лютого 2026
Позивач стверджує, що компанія обходила захист авторських прав YouTube та використовувала відео без дозволу для тренування своєї генеративної платформи.
Блогер подав до суду на Runway AI, звинувативши стартап у використання відео з YouTube для навчання ШІ
Фото: futurecdn.net
У США стартап у сфері відео зі штучним інтелектом Runway AI став відповідачем у запропонованому колективному позові, поданому до федерального суду Каліфорнії. Компанію звинувачують у незаконному використанні контенту з YouTube для навчання своєї платформи генерації відео, пише Reuters.

Позов подав у Лос-Анджелесі автор YouTube Девід Гарднер. У скарзі він зазначив, що Runway нібито обійшла механізми захисту авторських прав YouTube, щоб незаконно завантажувати відео користувачів для тренування своїх систем штучного інтелекту.

Гарднер звинувачує компанію в порушенні умов користування YouTube та законодавства Каліфорнії про недобросовісну конкуренцію. У позові вимагається відшкодування грошових збитків у розмірі, який наразі не уточнюється.

Ця справа є однією з десятків позовів щодо авторського права, поданих письменниками, художниками та іншими творцями проти технологічних компаній через використання їхніх робіт для навчання систем штучного інтелекту. Раніше інші ютубери подали подібні позови проти OpenAI, Nvidia, Snap, Meta та ByteDance.

У позові зазначено, що Runway використовувала інструменти для збору даних (data-scraping), щоб незаконно завантажувати відео з YouTube, і застосовувала цей контент без дозволу для навчання своїх генеративних систем штучного інтелекту реагувати на запити користувачів.

Гарднер просить суд дозволити йому представляти ширшу групу правовласників, чиї відео на YouTube, за його твердженням, були зібрані та використані Runway без згоди.

суд США штучний інтелект ШІ

