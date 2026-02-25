В Турции работодателя приговорили к 10 месяцам за публикацию в соцсетях фото бывшего работника

Верховный суд Турции подтвердил приговор работодателю, который без разрешения опубликовал в соцсети фотографию бывшего сотрудника. Его приговорили к 10 месяцам лишения свободы за незаконное распространение персональных данных. Об этом сообщает Haberturk.

По материалам суда, после увольнения сотрудник якобы требовал у бывшего руководителя деньги, прибегая к шантажу.

В ответ работодатель решил публично рассказать о ситуации. Он загрузил фотографию экс-сотрудника с его страницы в соцсети и опубликовал ее на своем аккаунте вместе с комментарием.

Именно эта публикация и стала основанием для уголовного производства.

После жалобы бывшего сотрудника против работодателя открыли дело по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни. Местный суд назначил 5 месяцев лишения свободы.

Однако апелляция отменила предыдущий приговор и переквалифицировала действия обвиняемого на другой состав преступления — «незаконное предоставление или получение персональных данных». Наказание увеличили до 10 месяцев лишения свободы.

Работодатель обжаловал это решение в кассации.

Верховный суд Турции отметил, что факт совершения действия доказан, правовая квалификация определена правильно, а наказание соответствует установленным обстоятельствам. Нарушений закона при вынесении решения суд не выявил.

Суд фактически подтвердил: даже если фото размещено в открытом доступе в соцсети, его повторная публикация без согласия человека может считаться незаконным распространением персональных данных.

Решение вступило в законную силу.