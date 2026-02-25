  1. В мире

В Турции работодателя приговорили к 10 месяцам за публикацию в соцсетях фото бывшего работника

19:55, 25 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Верховный суд Турции подтвердил приговор за незаконное распространение персональных данных.
В Турции работодателя приговорили к 10 месяцам за публикацию в соцсетях фото бывшего работника
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный суд Турции подтвердил приговор работодателю, который без разрешения опубликовал в соцсети фотографию бывшего сотрудника. Его приговорили к 10 месяцам лишения свободы за незаконное распространение персональных данных. Об этом сообщает Haberturk.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По материалам суда, после увольнения сотрудник якобы требовал у бывшего руководителя деньги, прибегая к шантажу.

В ответ работодатель решил публично рассказать о ситуации. Он загрузил фотографию экс-сотрудника с его страницы в соцсети и опубликовал ее на своем аккаунте вместе с комментарием.

Именно эта публикация и стала основанием для уголовного производства.

После жалобы бывшего сотрудника против работодателя открыли дело по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни. Местный суд назначил 5 месяцев лишения свободы.

Однако апелляция отменила предыдущий приговор и переквалифицировала действия обвиняемого на другой состав преступления — «незаконное предоставление или получение персональных данных». Наказание увеличили до 10 месяцев лишения свободы.

Работодатель обжаловал это решение в кассации.

Верховный суд Турции отметил, что факт совершения действия доказан, правовая квалификация определена правильно, а наказание соответствует установленным обстоятельствам. Нарушений закона при вынесении решения суд не выявил.

Суд фактически подтвердил: даже если фото размещено в открытом доступе в соцсети, его повторная публикация без согласия человека может считаться незаконным распространением персональных данных.

Решение вступило в законную силу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховный Суд Турция

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Граница между умышленным убийством и оставлением в опасности: позиция ВС

Как Верховный Суд определяет критерии отграничения умышленного убийства от оставления в опасности.

ГНЕУ выявило проблемные моменты наследственного блока в проекте Гражданского кодекса

Проект ГК в части наследования получил ряд замечаний от ГНЕУ — эксперты указали на пробелы и противоречия.

Военные преступления без срока давности: как украинские суды формируют практику реального наказания агрессора

Обзор судебной практики украинских судов по назначению наказаний за военные преступления, совершенные государством-агрессором.

В Налоговый кодекс введут термин «налоговое злоупотребление»: что это означает для ФЛП

Налоговые органы могут получить право игнорировать формально законные операции, если они не имеют реальной экономической цели

Юридически женщина, биологически – мужчина: бумажная смена пола создает риски для мобилизации

Судебная практика и законодательные пробелы свидетельствуют о вызовах для государства в условиях войны.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]