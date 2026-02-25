В Туреччині роботодавця засудили до 10 місяців за публікацію в соцмережах фото колишнього працівника

Верховний суд Туреччини підтвердив вирок за незаконне поширення персональних даних.

Верховний суд Туреччини підтвердив вирок роботодавцю, який без дозволу оприлюднив у соцмережі фотографію колишнього працівника. Його засудили до 10 місяців позбавлення волі за незаконне поширення персональних даних. Про це повідомляє Нaberturk.

За матеріалами суду, після звільнення працівник нібито вимагав у колишнього керівника гроші, вдаючись до шантажу.

У відповідь роботодавець вирішив публічно розповісти про ситуацію. Він завантажив фотографію ексспівробітника з його сторінки в соцмережі та опублікував її на власному акаунті разом із коментарем.

Саме ця публікація й стала підставою для кримінального провадження.

Після скарги колишнього працівника проти роботодавця відкрили справу за статтею про порушення недоторканності приватного життя. Місцевий суд призначив 5 місяців ув’язнення.

Втім, апеляція скасувала попередній вирок і перекваліфікувала дії обвинуваченого на інший склад злочину — «незаконне надання або отримання персональних даних». Покарання збільшили до 10 місяців позбавлення волі.

Роботодавець оскаржив це рішення в касації.

Верховний суд Туреччини зазначив, що факт вчинення дії доведений, правову кваліфікацію визначено правильно, а покарання відповідає встановленим обставинам. Порушень закону при ухваленні рішення суд не виявив.

Суд фактично підтвердив: навіть якщо фото розміщене у відкритому доступі в соцмережі, його повторна публікація без згоди людини може вважатися незаконним поширенням персональних даних.

Рішення набрало законної сили.

