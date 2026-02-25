  1. У світі

В Туреччині роботодавця засудили до 10 місяців за публікацію в соцмережах фото колишнього працівника

19:55, 25 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Верховний суд Туреччини підтвердив вирок за незаконне поширення персональних даних.
В Туреччині роботодавця засудили до 10 місяців за публікацію в соцмережах фото колишнього працівника
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний суд Туреччини підтвердив вирок роботодавцю, який без дозволу оприлюднив у соцмережі фотографію колишнього працівника. Його засудили до 10 місяців позбавлення волі за незаконне поширення персональних даних. Про це повідомляє Нaberturk.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За матеріалами суду, після звільнення працівник нібито вимагав у колишнього керівника гроші, вдаючись до шантажу.

У відповідь роботодавець вирішив публічно розповісти про ситуацію. Він завантажив фотографію ексспівробітника з його сторінки в соцмережі та опублікував її на власному акаунті разом із коментарем.

Саме ця публікація й стала підставою для кримінального провадження.

Після скарги колишнього працівника проти роботодавця відкрили справу за статтею про порушення недоторканності приватного життя. Місцевий суд призначив 5 місяців ув’язнення.

Втім, апеляція скасувала попередній вирок і перекваліфікувала дії обвинуваченого на інший склад злочину — «незаконне надання або отримання персональних даних». Покарання збільшили до 10 місяців позбавлення волі.

Роботодавець оскаржив це рішення в касації.

Верховний суд Туреччини зазначив, що факт вчинення дії доведений, правову кваліфікацію визначено правильно, а покарання відповідає встановленим обставинам. Порушень закону при ухваленні рішення суд не виявив.

Суд фактично підтвердив: навіть якщо фото розміщене у відкритому доступі в соцмережі, його повторна публікація без згоди людини може вважатися незаконним поширенням персональних даних.

Рішення набрало законної сили.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховний Суд Туреччина

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Податок на OLX, трудова реформа та ПДВ для ФОП в обмін на 8,1 млрд доларів

Посилки стануть дорожче, фрілансери заплатять податки, а військовий збір буде постійним: новий Меморандум МВФ 2026.

Більше грошей і гарантій: ВРП визначила пріоритети фінансування судів

ВРП звернулася до уряду з переліком фінансових потреб судової влади, які пропонується врахувати при плануванні видатків.

Без ФОП і класичної реєстрації: як працюватиме бізнес домогосподарств

Новий законопроєкт пропонує надати домогосподарству статус суб’єкта економічної діяльності без обов’язкової реєстрації ФОП.

Службове житло і виплати: Галина Третьякова пропонує заохочувати працівників патронатних служб

Народження дитини, шлюб чи втрата майна — підстави для виплат у розмірі окладу: як зміниться система матеріальної допомоги держслужбовцям.

Банкам планують заборонити стягувати кредитні борги з військових

Пропонується встановити тимчасовий мораторій на примусове стягнення боргів із військовослужбовців під час воєнного стану.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]