В Великобритании Netflix, Disney+ и Prime Video приравняли к телеканалам — что требуют новые правила

19:19, 25 февраля 2026
Стриминговые сервисы должны соблюдать те же правила в отношении контента и защиты детей, что и традиционные телеканалы.
Правительство Великобритании объявило, что стриминговые платформы Netflix, Disney+ и Amazon Prime Video подпадут под регулирование, которое ранее применялось только к традиционным телеканалам. Новые требования направлены на лучшую защиту детей и уязвимых зрителей. Об этом сообщает Barrons.

Что изменится для стримингов

Как сообщили в правительстве, все видеосервисы по запросу (video-on-demand), которые имеют более 500 тысяч пользователей в стране, должны будут соблюдать правила в отношении контента и доступности программ. Контроль за выполнением будет осуществлять британский медиарегулятор Ofcom.

Речь, в частности, идет об усиленной защите от вредных материалов, а также о расширении доступности контента для людей с инвалидностью — больше программ с субтитрами, сурдопереводом и аудиоописанием.

Требования будут распространяться как на международные платформы, так и на британские стриминговые сервисы.

Почему принято такое решение

В правительстве пояснили, что инициатива связана с изменением привычек зрителей. По словам министра культуры Лизы Нэнди, все больше людей, особенно молодежь, смотрят контент на платформах по запросу вместо традиционного телевидения.

«Мы понимаем, что способ просмотра телевидения кардинально изменился», — подчеркнула она.

Что дальше

Ofcom в ближайшее время начнет публичные консультации по новым стандартам для стриминговых сервисов и правилам доступности. В ходе консультаций свои позиции смогут изложить как зрители, так и сами платформы.

Таким образом, Великобритания фактически приравнивает крупные стриминговые сервисы к классическим вещателям по уровню ответственности за контент и защиту аудитории.

 
 
 

