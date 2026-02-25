  1. У світі

У Британії Netflix, Disney+ і Prime Video прирівняли до телеканалів — що вимагають нові правила

19:19, 25 лютого 2026
Стримінгові сервіси мають дотримуватися тих самих правил щодо контенту й захисту дітей, що й традиційні телеканали.
Уряд Великої Британії оголосив, що стримінгові платформи Netflix, Disney+ та Amazon Prime Video підпадуть під регулювання, яке раніше застосовувалося лише до традиційних телеканалів. Нові вимоги спрямовані на кращий захист дітей і вразливих глядачів. Про це повідомляє Barrons.

Що зміниться для стримінгів

Як повідомили в уряді, усі відеосервіси на вимогу (video-on-demand), які мають понад 500 тисяч користувачів у країні, повинні будуть дотримуватися правил щодо контенту та доступності програм. Контроль за виконанням здійснюватиме британський медіарегулятор Ofcom.

Йдеться, зокрема, про посилений захист від шкідливих матеріалів, а також про розширення доступності контенту для людей з інвалідністю — більше програм із субтитрами, сурдоперекладом і аудіоописом.

Вимоги поширюватимуться як на міжнародні платформи, так і на британські стримінгові сервіси.

Чому ухвалили таке рішення

В уряді пояснили, що ініціатива пов’язана зі зміною звичок глядачів. За словами міністра культури Лізи Нанді, дедалі більше людей, особливо молодь, дивляться контент на платформах на вимогу замість традиційного телебачення.

«Ми розуміємо, що спосіб перегляду телебачення кардинально змінився», — наголосила вона.

Що далі

Ofcom найближчим часом розпочне публічні консультації щодо нових стандартів для стримінгових сервісів і правил доступності. Під час консультацій свої позиції зможуть висловити як глядачі, так і самі платформи.

Таким чином, Великобританія фактично прирівнює великі стримінгові сервіси до класичних мовників за рівнем відповідальності за контент і захист аудиторії.

Велика Британія

