Юриста из Британии лишили права практики за хищение средств клиентов

11:11, 24 марта 2026
Владелец юридической фирмы фальсифицировал выписки и использовал псевдоним, чтобы присваивать деньги клиентов.
В Великобритании громкий скандал: владельца лондонской юридической фирмы Fletcher Day Джуда Флетчера лишили права работать юристом. Он подделывал банковские документы, чтобы скрыть недостачу более £2,1 млн на счетах клиентов, а также присвоил часть этих средств.

По данным дисциплинарного трибунала, Флетчер показывал сотрудникам и регулятору фальшивые банковские выписки. В них было указано, что на счетах фирмы есть миллионы фунтов, сообщает Law Gazette.

На самом деле ситуация была совсем иной:

  • вместо £2,1 млн на счете было лишь немного более £3 тыс.;
  • в клиентских счетах образовалась огромная «дыра»;
  • деньги фактически исчезли.

Следствие установило простую, но циничную схему:

  • деньги клиентов переводились с одного счета фирмы на другой;
  • к этому второму счету имел доступ только сам Флетчер;
  • оттуда средства переводились ему лично или другим людям.

Чтобы скрыть это, юрист создавал видимость законных операций и даже использовал другое имя — Джуд Греммер. Под этим псевдонимом он действовал примерно шесть лет.

По данным трибунала, Флетчер вводил в заблуждение не только контролирующие органы, но и своих клиентов.

Люди были уверены, что их деньги хранятся на отдельных счетах и защищены. На самом деле часть этих средств уже потратили.

Кроме того, юрист подавал поддельные документы регулятору, чтобы скрыть реальное финансовое состояние компании.

В 2023 году юридическую фирму Fletcher Day закрыли. Поводом стало сообщение о крупном долге — £1,2 млн перед налоговой службой Великобритании. После этого началось расследование, которое и выявило масштабные нарушения.

Сам Флетчер на слушание не явился и фактически не защищался.

Трибунал установил: юрист сознательно присваивал деньги клиентов; действовал намеренно и системно; полностью злоупотреблял своим положением.

В результате его исключили из реестра и обязали выплатить £65 тыс. расходов.

