  1. У світі

Юриста з Британії позбавили права практики через розкрадання коштів клієнтів

11:11, 24 березня 2026
Власник юрфірми фальсифікував виписки та використовував псевдонім, щоб привласнювати гроші клієнтів.
У Великій Британії гучний скандал: власника лондонської юридичної фірми Fletcher Day Джуда Флетчера позбавили права працювати юристом. Він підробляв банківські документи, щоб приховати нестачу понад £2,1 млн на рахунках клієнтів, а також привласнив частину цих коштів.

За даними дсциплінарного трибуналу, Флетчер показував співробітникам і регулятору фальшиві банківські виписки. У них було зазначено, що на рахунках фірми є мільйони фунтів, повідомляє Law Gazette.

Насправді ситуація була зовсім іншою:

  • замість £2,1 млн на рахунку було лише трохи більше £3 тис.;
  • у клієнтських рахунках утворилася величезна «діра»;
  • гроші фактично зникли.

Слідство встановило просту, але цинічну схему:

  1. Гроші клієнтів переводилися з одного рахунку фірми на інший.
  2. До цього другого рахунку мав доступ тільки сам Флетчер.
  3. Звідти кошти переводилися йому особисто або іншим людям.

Щоб приховати це, юрист створював вигляд законних операцій і навіть використовував інше ім’я — Джуд Греммер. Під цим псевдонімом він діяв приблизно шість років.

За даними трибуналу, Флетчер вводив в оману не лише контролюючі органи, а й своїх клієнтів.

Люди були впевнені, що їхні гроші зберігаються на окремих рахунках і захищені. Насправді ж частину цих коштів уже витратили.

Крім того, юрист подавав підроблені документи регулятору, щоб приховати реальний фінансовий стан компанії.

У 2023 році юридичну фірму Fletcher Day закрили. Поштовхом стало повідомлення про великий борг — £1,2 млн перед податковою службою Великої Британії. Після цього почалося розслідування, яке й виявило масштабні порушення.

Сам Флетчер на слухання не з’явився і фактично не захищався.

Трибунал встановив: юрист свідомо привласнював гроші клієнтів;  діяв навмисно та системно;  повністю зловживав своєю посадою.

У результаті його виключили з реєстру та зобов’язали сплатити £65 тис. витрат.

юрист Велика Британія

