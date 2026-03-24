Юриста з Британії позбавили права практики через розкрадання коштів клієнтів

Власник юрфірми фальсифікував виписки та використовував псевдонім, щоб привласнювати гроші клієнтів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Великій Британії гучний скандал: власника лондонської юридичної фірми Fletcher Day Джуда Флетчера позбавили права працювати юристом. Він підробляв банківські документи, щоб приховати нестачу понад £2,1 млн на рахунках клієнтів, а також привласнив частину цих коштів.

За даними дсциплінарного трибуналу, Флетчер показував співробітникам і регулятору фальшиві банківські виписки. У них було зазначено, що на рахунках фірми є мільйони фунтів, повідомляє Law Gazette.

Насправді ситуація була зовсім іншою:

замість £2,1 млн на рахунку було лише трохи більше £3 тис.;

у клієнтських рахунках утворилася величезна «діра»;

гроші фактично зникли.

Слідство встановило просту, але цинічну схему:

Гроші клієнтів переводилися з одного рахунку фірми на інший. До цього другого рахунку мав доступ тільки сам Флетчер. Звідти кошти переводилися йому особисто або іншим людям.

Щоб приховати це, юрист створював вигляд законних операцій і навіть використовував інше ім’я — Джуд Греммер. Під цим псевдонімом він діяв приблизно шість років.

За даними трибуналу, Флетчер вводив в оману не лише контролюючі органи, а й своїх клієнтів.

Люди були впевнені, що їхні гроші зберігаються на окремих рахунках і захищені. Насправді ж частину цих коштів уже витратили.

Крім того, юрист подавав підроблені документи регулятору, щоб приховати реальний фінансовий стан компанії.

У 2023 році юридичну фірму Fletcher Day закрили. Поштовхом стало повідомлення про великий борг — £1,2 млн перед податковою службою Великої Британії. Після цього почалося розслідування, яке й виявило масштабні порушення.

Сам Флетчер на слухання не з’явився і фактично не захищався.

Трибунал встановив: юрист свідомо привласнював гроші клієнтів; діяв навмисно та системно; повністю зловживав своєю посадою.

У результаті його виключили з реєстру та зобов’язали сплатити £65 тис. витрат.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.