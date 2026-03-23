Цены на нефть Brent резко упали после заявления Трампа о прекращении ударов по Ирану
14:10, 23 марта 2026
Цена на европейский природный газ также снизилась.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп сообщил о приостановке военных ударов по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней после переговоров с Тегераном.
После этого заявления американского лидера цены на нефть Brent резко упали примерно до 100 долларов за баррель.
Кроме того, цена на европейский природный газ снизилась на 9,3%. Ранее конфликт перекрывал около пятой части мировых поставок сжиженного природного газа.
