  В мире

Цены на нефть Brent резко упали после заявления Трампа о прекращении ударов по Ирану

14:10, 23 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Цена на европейский природный газ также снизилась.
Фото: iStock
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп сообщил о приостановке военных ударов по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней после переговоров с Тегераном.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

После этого заявления американского лидера цены на нефть Brent резко упали примерно до 100 долларов за баррель.

Кроме того, цена на европейский природный газ снизилась на 9,3%. Ранее конфликт перекрывал около пятой части мировых поставок сжиженного природного газа.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Дональд Трамп Иран нефть

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВККС и международные эксперты определили будущих судей ВАКС

От 205 претендентов до 22 финалистов: завершились собеседования в Высший антикоррупционный суд.

ВС: за военнослужащими сохраняется выплата до 100 тысяч гривен при лечении последствий ранения

КАС ВС разъяснил, что право на дополнительное вознаграждение в размере 100 000 грн сохраняется и во время лечения последствий ранения, если установлен их причинно-следственный связь с защитой Родины.

Воровство, контрабанда и разбои: почему апелляция в Киеве оставила преступников без наказания в деле, которое длилось более 15 лет

Суд подтвердил закрытие дела из‑за истечения сроков давности — несмотря на серию тяжких преступлений.

Комитет рассмотрит законопроект о предоставлении БЭБ права пользования закрытыми каналами связи

Проект закона завершает процесс передачи полномочий от ликвидированных подразделений налоговой милиции к БЭБ.

Верховная Рада планирует изъять из УПК норму о публикации повесток в СМИ

Парламент инициирует цифровизацию процедуры in absentia, предлагая онлайн-публикацию единственным официальным источником вызова.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]