Ціни на нафту Brent різко впали після заяви Трампа про припинення ударів по Ірану
14:10, 23 березня 2026
Ціна на європейський природний газ теж впала.
Фото: iStock
Як раніше писала «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп повідомив про призупинення військових ударів по електростанціях та енергетичній інфраструктурі Ірану на п’ять днів після переговорів з Тегераном.
Після цієї заяви американського лідера ціни на нафту Brent різко впали до близько 100 доларів за барель.
Крім того, ціна на європейський природний газ впала на 9,3%. Раніше конфлікт перекрив приблизно п'яту частину світових поставок зрідженого природного газу.
