Ціни на нафту Brent різко впали після заяви Трампа про припинення ударів по Ірану

Ціна на європейський природний газ теж впала.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп повідомив про призупинення військових ударів по електростанціях та енергетичній інфраструктурі Ірану на п’ять днів після переговорів з Тегераном.

Після цієї заяви американського лідера ціни на нафту Brent різко впали до близько 100 доларів за барель.

Крім того, ціна на європейський природний газ впала на 9,3%. Раніше конфлікт перекрив приблизно п'яту частину світових поставок зрідженого природного газу.

