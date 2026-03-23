Дональд Трамп заявив про зупинку ударів по енергетиці Ірану на п’ять днів

13:53, 23 березня 2026
За словами Дональда Трампа, протягом останніх двох днів Сполучені Штати та Іран провели «хороші та продуктивні» переговори щодо двосторонніх відносин.
Президент США Дональд Трамп повідомив про призупинення військових ударів по електростанціях та енергетичній інфраструктурі Ірану на п’ять днів після переговорів з Тегераном. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Truth Social.

За словами американського президента, протягом останніх двох днів США та Іран провели «хороші та продуктивні» переговори щодо двосторонніх відносин. За його словами, подальші розмови та зустрічі триватимуть протягом цього тижня.

За підсумками цих розмов Трамп дав вказівку Пентагону припинити удари по іранській енергетичній інфраструктурі.

«Виходячи з характеру та тону цих глибоких, детальних та конструктивних переговорів, які продовжуватимуться протягом тижня, я дав вказівку Міністерству оборони відкласти всі військові удари проти іранських електростанцій та енергетичної інфраструктури на п'ять днів, за умови успіху поточних зустрічей та дискусій», – написав він.

