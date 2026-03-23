Дональд Трамп заявил о приостановке ударов по энергетике Ирана на пять дней
Президент США Дональд Трамп сообщил о приостановке военных ударов по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней после переговоров с Тегераном. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.
По словам американского президента, в течение последних двух дней США и Иран провели «хорошие и продуктивные» переговоры по двусторонним отношениям. Он отметил, что дальнейшие разговоры и встречи продолжатся в течение этой недели.
По итогам этих переговоров Трамп дал указание Пентагону прекратить удары по иранской энергетической инфраструктуре.
«Исходя из характера и тона этих глубоких, детальных и конструктивных переговоров, которые продолжатся в течение недели, я дал указание Министерству обороны отложить все военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней при условии успешности текущих встреч и дискуссий», — написал он.
