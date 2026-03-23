Дональд Трамп заявил о приостановке ударов по энергетике Ирана на пять дней

По словам Дональда Трампа, в последние два дня США и Иран провели «хорошие и продуктивные» переговоры по двусторонним отношениям.

Фото: forbes.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп сообщил о приостановке военных ударов по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней после переговоров с Тегераном. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

По словам американского президента, в течение последних двух дней США и Иран провели «хорошие и продуктивные» переговоры по двусторонним отношениям. Он отметил, что дальнейшие разговоры и встречи продолжатся в течение этой недели.

По итогам этих переговоров Трамп дал указание Пентагону прекратить удары по иранской энергетической инфраструктуре.

«Исходя из характера и тона этих глубоких, детальных и конструктивных переговоров, которые продолжатся в течение недели, я дал указание Министерству обороны отложить все военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней при условии успешности текущих встреч и дискуссий», — написал он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.