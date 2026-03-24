Тысяча ботов и миллионы долларов: как мужчина заработал на ИИ-музыке и оказался под судом

Мужчина признал вину в мошенничестве с ИИ-музыкой на миллионы долларов.

В США мужчина, которого обвиняли в мошенничестве на миллионы долларов путем загрузки музыкальных треков, сгенерированных искусственным интеллектом, и использования армии из более чем 1 000 ботов для их многократного прослушивания, признал себя виновным по одному пункту сговора с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, а также он согласился на конфискацию 8 миллионов долларов, пишет Techspot.

Согласно материалам дела, с 2017 по 2024 год 52-летний Майкл Смит из города Корнелиус (штат Северная Каролина) вместе с сообщниками реализовал масштабную мошенническую схему, искусственно увеличивая количество прослушиваний сгенерированных ИИ песен на платформах Spotify, Amazon Music, Apple Music и YouTube.

Вместо того чтобы направлять миллионы прослушиваний на небольшое количество треков и рисковать разоблачением, Смит использовал более скрытую тактику: получал сотни тысяч созданных ИИ песен от сообщника и распределял прослушивания между ними небольшими объемами.

Треки загружались под вымышленными именами исполнителей, созданными искусственным интеллектом, в частности Calm Baseball, Calm Connected, Calm Knuckles, Calliope Bloom, Calliope Erratum, Callous и Callous Humane.

На пике деятельности схема, по данным следствия, использовала 52 аккаунта облачных сервисов, каждый из которых запускал 20 бот-аккаунтов — всего 1 040 ботов. Смит оценивал, что каждый аккаунт мог воспроизводить около 636 песен в день, используя VPN для доступа к платформам, что давало примерно 661 440 ежедневных прослушиваний. Исходя из ставки роялти в полцента за прослушивание, он подсчитал, что схема могла приносить 3 307 долларов в день, 99 216 долларов в месяц и более 1,2 миллиона долларов в год.

В письме от февраля 2024 года Смит утверждал, что его песни набрали более 4 миллиардов прослушиваний и принесли свыше 12 миллионов долларов роялти с 2019 года, тогда как Министерство юстиции США указывает, что фактически он получил более 8 миллионов долларов.

Офис прокурора США сообщил, что Смит признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи. Приговор ему должны вынести 29 июля, и ему грозит до пяти лет лишения свободы. Также он согласился на конфискацию 8 091 843,64 доллара.

Прокурор США Джей Клейтон заявил: «Майкл Смит создал тысячи фальшивых песен с помощью искусственного интеллекта, а затем воспроизводил их миллиарды раз. Хотя песни и слушатели были фейковыми, миллионы долларов, которые он присвоил, были реальными. Это роялти, которые он отвел от настоящих исполнителей и правообладателей. Его дерзкая схема завершена — он признан виновным в федеральном преступлении, связанном с мошенничеством с использованием ИИ».

Издание The Guardian отмечает, что это дело привлекло внимание к сервису генерации музыки с помощью ИИ Suno, у которого 2 миллиона подписчиков. По данным отраслевого издания Billboard, Suno создает до 7 миллионов песен в день, что соответствует объему всего музыкального каталога стримингового сервиса примерно за две недели.

