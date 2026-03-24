Тисяча ботів і мільйони доларів: як чоловік заробив на ШІ-музиці та потрапив під суд

Чоловік визнав провину у шахрайстві з ШІ-музикою на мільйони доларів.

У США чоловік, якого звинувачували у шахрайстві на мільйони доларів шляхом завантаження музичних треків, згенерованих штучним інтелектом, та використання армії з понад 1 000 ботів для їх багаторазового прослуховування, визнав себе винним за одним пунктом змови з метою вчинення шахрайства з використанням електронних засобів зв’язку. Йому загрожує до п’яти років ув’язнення, а також він погодився на конфіскацію 8 мільйонів доларів, пише Techspot.

Згідно з матеріалами справи, з 2017 по 2024 рік 52-річний Майкл Сміт із міста Корнеліус (штат Північна Кароліна) разом зі спільниками реалізував масштабну шахрайську схему, штучно збільшуючи кількість прослуховувань згенерованих ШІ пісень на платформах Spotify, Amazon Music, Apple Music і YouTube.

Замість того, щоб спрямовувати мільйони прослуховувань на невелику кількість треків і ризикувати викриттям, Сміт використовував більш приховану тактику: отримував сотні тисяч ШІ-створених пісень від спільника та розподіляв прослуховування між ними невеликими обсягами.

Треки завантажувалися під вигаданими іменами виконавців, створеними штучним інтелектом, зокрема Calm Baseball, Calm Connected, Calm Knuckles, Calliope Bloom, Calliope Erratum, Callous і Callous Humane.

На піку діяльності схема, за даними слідства, використовувала 52 облікові записи хмарних сервісів, кожен з яких запускав 20 бот-акаунтів — загалом 1 040 ботів. Сміт оцінював, що кожен акаунт міг відтворювати близько 636 пісень на день, використовуючи VPN для доступу до платформ, що давало приблизно 661 440 щоденних прослуховувань. Виходячи зі ставки роялті у пів цента за прослуховування, він підрахував, що схема могла приносити 3 307 доларів на день, 99 216 доларів на місяць і понад 1,2 мільйона доларів на рік.

У листі від лютого 2024 року Сміт стверджував, що його пісні набрали понад 4 мільярди прослуховувань і принесли понад 12 мільйонів доларів роялті з 2019 року, тоді як Міністерство юстиції США зазначає, що фактично він отримав понад 8 мільйонів доларів.

Офіс прокурора США повідомив, що Сміт визнав себе винним у змові з метою вчинення шахрайства з використанням електронних засобів зв’язку. Вирок йому мають винести 29 липня, і йому загрожує до п’яти років ув’язнення. Також він погодився на конфіскацію 8 091 843,64 долара.

Прокурор США Джей Клейтон заявив: «Майкл Сміт створив тисячі фальшивих пісень за допомогою штучного інтелекту, а потім відтворював їх мільярди разів. Хоча пісні та слухачі були фейковими, мільйони доларів, які він привласнив, були реальними. Це роялті, які він відвів від справжніх виконавців і правовласників. Його зухвала схема завершена — він визнаний винним у федеральному злочині, пов’язаному з шахрайством із використанням ШІ».

Видання The Guardian зазначає, що ця справа привернула увагу до сервісу генерації музики за допомогою ШІ Suno, який має 2 мільйони підписників. За даними галузевого видання Billboard, Suno створює до 7 мільйонів пісень на день, що відповідає обсягу всього музичного каталогу стримінгового сервісу приблизно за два тижні.

